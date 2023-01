El sevillano, nada exagerado, con más frío del mundo

El inminente frío que ha llegado a Sevilla ha hecho que los sevillanos estén viviendo en unas temperaturas a las que no están acostumbrados. Eso se suma a que las casas de la capital hispalense no están acondicionadas para el frío ya que no suele haber temperaturas tan bajas normalmente. Están mejor preparadas para soportar los veranos calurosos que se viven en la ciudad.

En estos días son muchos los memes que circulan por las redes y algunos usuarios se acuerdan del vídeo del vídeo doblado donde aparece uno de los personajes de 'reality' show de experiencias en la naturaleza, Bear Gryls, el del "último superviviente".

Desde múltiples cuentas y grupos de Whatsapp este vídeo es un clásico de Cazón Palangana que se comparte cada vez que el frío aparece por Sevilla y en el que se ve a Gryls andando por la nieve y en un páramo donde no hay nada cerca.

El frío en Sevilla, sin exagerar ni 'na'

El doblaje del vídeo está en español y parodia, sin exagerar, el día día de un sevillano cuando hace frío en Sevilla. Se oye frases como " el sevillano pasa en días como hoy a estar a 30º debajo del nórdico a respirar su propio vaho de su propia habitación".

Bromea que en días donde el termómetro desciende a tantos grados son muchos los que en sus casas están con el abrigo plumas puesto porque las casas sevillanas no están acondicionadas para el frío que se ha instaurado.

Bromea también con uno de los momentos más dramáticos que viven muchos, la ducha. Asegura que mientras se espera a que saga el agua caliente, el sevillano piensa si el termo funciona correctamente porque tarda mucho en salir y solo sale el agua fría.

Además asegura que uno de los mayores errores que un sevillano puede cometer en invierno es tener que recorrer la casa mojado porque se ha olvidado la toalla, sin duda es algo que entumece los músculos. La llamada carrerita de la vergüenza.

En Twiter Malacara saca a diario memes que reflejan el frío que se vive en Andalucía en estos días.