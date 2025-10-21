Andex celebra en Sevilla su 40 aniversario con una gran jornada solidaria

Cuarenta años después de su nacimiento, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía (Andex) sigue levantando la bandera de la esperanza. Este sábado, 25 de octubre, la entidad celebrará en Sevilla una edición muy especial de su tradicional cuestación solidaria, que este año se convierte en un homenaje a cuatro décadas de acompañamiento a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias.

Bajo el lema Juntos, haciendo cosas que importan, Andex lanza un llamamiento a toda la ciudadanía para que se sume a una jornada que, más allá de recaudar fondos, busca visibilizar una historia de compromiso colectivo. "Cada aportación cuenta, cada gesto nos permite seguir acompañando, escuchando y sosteniendo a quienes más lo necesitan", destacan desde la asociación, que fue declarada de Utilidad Pública en 1997.

Una mañana de solidaridad por toda la ciudad

La cuestación arrancará a las 10:00 horas y se prolongará hasta las 14:30 horas, con decenas de mesas petitorias atendidas por voluntarios repartidas por los principales puntos de Sevilla.

En el centro, los sevillanos podrán encontrar huchas solidarias en la Plaza del Duque, Plaza de la Encarnación, Plaza de la Magdalena, Catedral, Puerta de Jerez- Casa Guardiola y Plaza Nueva. La Hermandad del Silencio también participará colocando su mesa en la Calle Alfonso XII, sumándose así a una red de colaboración que une a entidades civiles, religiosas y sociales.

Los barrios no se quedan atrás. Los Remedios (Plaza de Cuba y calle Asunción), Triana (calle San Jacinto), Macarena (Plaza Esperanza Macarena), Nervión (El Corte Inglés de Luis de Morales) y el Mercado del Tiro de Línea serán algunos de los enclaves donde la solidaridad tendrá rostro y nombre.

"Queremos llenar Sevilla de sonrisas y esperanza", explican desde ANDEX. "Cada mesa será un punto de encuentro entre quienes ya nos conocen y quienes se acercan por primera vez a descubrir que con muy poco se puede hacer mucho", apostillan.

Este año, Andex invita a colaborar de dos maneras. Por un lado, como voluntario, formando parte del equipo que atenderá las mesas petitorias. “Necesitamos manos y corazones dispuestos a dedicar unas horas a esta causa. El tiempo de cada persona es nuestro mayor tesoro”, señalan desde la organización.

Por otro, cualquier persona puede contribuir con un donativo, ya sea depositando su aportación en las huchas durante la jornada o a través de Bizum (código 03209), una opción pensada para quienes no puedan acercarse físicamente.

"El dinero recaudado se destinará íntegramente a nuestros programas de asistencia integral y a proyectos que han transformado la atención pediátrica en Andalucía", recuerdan. Entre esos hitos se encuentran la Unidad de Oncohematología Pediátrica y el Hospital de Día del Hospital Universitario Virgen del Rocío, espacios que hoy son referencia gracias al empuje de Andex y al apoyo constante de los sevillanos.

Desde su fundación en 1985, Andex ha acompañado a miles de familias que enfrentan el diagnóstico de cáncer infantil. Su labor abarca el apoyo emocional, social y económico, así como la promoción de infraestructuras y programas que mejoran la calidad de vida de los menores y sus padres.

A lo largo de cuatro décadas, la asociación ha tejido una red sólida de solidaridad, voluntariado y esperanza que este sábado volverá a desplegarse por las calles de Sevilla.

"Cumplir 40 años no es solo mirar atrás, sino reafirmar el compromiso con el futuro", señalan desde la entidad. "Seguiremos estando ahí, mientras haya una familia que nos necesite", concluyen.