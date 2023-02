El anuncio de una tienda de muebles de Sevilla se pasa el juego: "No me lo superes, iguálalo"

En la publicidad la creatividad es clave, tanto como saber aprovechar las oportunidades que te da la actualidad. Esto es algo que claramente se vio cuando las marcas se lanzaron a demostrar su ingenio cuando Shakira y Bizarrap sacaron su colaboración, pero que otras empresas también se han puesto las pilas para traer un anuncio con las referencias a la cultura pop a la orden del día y que está triunfando en redes.

The Last Sofás

Si hay una serie de la que no deja de hablarse últimamente esa es 'The Last of Us', la adaptación del juego homónimo que puede disfrutarse en HBO Max y que cuenta con Pedro Pascal como Joel y con Bella Ramsey en el papel de Ellie, un dúo que busca hacerse paso en un mundo que ha sucumbido a una epidemia fúngica que ha hizo que gran parte de la población se convirtiera en clickers (parecidos a los zombies, pero con un aspecto muy característico, similares a los hongos que han causado el contagio).

No te digo que me lo superes, solo que me lo iguales.@merkamueble feat. @HBOMaxES pic.twitter.com/7ynpfCmGKC — 🏳️‍🌈Xosé Castro (@XoseCastro) February 23, 2023

Alguien del equipo de marketing de la empresa Merkamueble debe seguir la serie de HBO, porque uno de sus últimos anuncios toma su inspiración del nombre de la serie y es que, si las rebajas van bien los últimos sofás que quedan son realmente 'The Last Sofás'. Este es el gancho que ha utilizado la empresa sevillana para una de sus últimas campañas y que ha gustado en Twitter, red social en la que ha sido compartido por varios usuarios. Y como era de esperar las reacciones de la gente han sido más rápidas que los clickers de la propia serie:

Only in Andalusia pic.twitter.com/57KyWj3Xxj — J. Félix Ontañón (@fontanon) February 20, 2023