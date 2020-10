La suerte se canta por sevillanas

Las sevillanas sonaban en la Resolana, con la sede de la ONCE convertida en improvisada caseta de Feria. El próximo martes 27 de octubre, cinco millones y medio de cupones que se venderán por toda España llevarán la imagen de Cantores de Híspalis para celebrar los 45 años de este grupo en el mundo de las sevillanas. Al ciego más universal de las letras españolas, Max Estrella, fruto de la imaginación de Valle-Inclán en Luces de bohemia, le salió un cómplice llamado don Latino de Híspalis. Cantores son herederos de aquel personaje.

La ONCE eligió a los Cantores como embajadores de la suerte porque, en palabras de su director en Sevilla, Cristóbal Martínez, "han sido un motor de estímulo y una inyección de vitalidad que representa el valor de la universalidad sin barreras que reivindicamos en la ONCE". Esta organización abanderó en años difíciles el concepto de Igualdad haciendo de los Iguales contraseña de este ejercicio recíproco de solidaridad.

Al acto se sumó Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación, que en su etapa de alcalde de La Roda de Andalucía, patria chica del rockero Silvio, no tenía más remedio que contratar por aclamación popular en todas las ferias a Cantores de Hispalis. Pascual González, alma del grupo junto a Juan Luis Calceteiro, Juani, coincidió con el presidente de la Diputación cuando ambos estudiaban Magisterio. Para Rodríguez Villalobos Cantores de Híspalis "son los artífices de que este género se convirtiese en un fenómeno internacional y eso, en términos de marca para esta provincia y para Andalucía es impagable".

Cantores de Híspalis han interpretado unas sevillanas dedicadas expresamente a los vendedores de la ONCE y en su próximo trabajo discográfico incluirán el tema Tranquilo, que Pascual González compuso durante el confinamiento. La ONCE contó para este bautismo musical con el once de gala, los defensas Rafael Gordillo y Antonio Álvarez, bético y sevillista, que fueron rivales en el campo y compañeros en el grupo de sevillanas que grabó un disco en la discoteca Holiday.

La Resolana es tradicionalmente una de las zonas con mayor afluencia de público al paso de la Cabalgata de Reyes Magos. El 5 de enero de 2021 se echará en falta al cortejo y sus beduinos. No habrá Cabalgata, pero siempre habrá ilusión, dice Alberto Máximo Pérez Calero, presidente del Ateneo, que se llevó un ramillete de cupones. Un grupo de afiliadas de la ONCE bailaron las sevillanas de Cantores. 45 años de este grupo que nació el mismo año que murió Franco. "Ese día estábamos en Oviedo", recuerda Juani, “cantando en una discoteca, Brujas, que había inaugurado Danny Daniel”. De Híspalis a Vetusta, de Valle a Clarín.

La suerte nunca está echada. Cinco millones de cupones del día 27 cantarán por sevillanas. Cinco números para estos cinco cantores.