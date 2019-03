Corriendown celebra su quinta edición: cada uno a su ritmo pero hay que llegar

Trabajar por un futuro de oportunidades para las personas con Síndrome de Down. Con esta disposición trabaja cada día la Asociación Provincial Síndrome de Down de Sevilla y organiza iniciativas específicas que puedan contribuir a su financiación y a concienciar sobre la labor que realizan. Es el caso de la popular carrera solidaria Corriendown que se acaba de presentar en el Ayuntamiento, una marcha que permitirá a la entidad recaudar fondos para continuar con su labor y "visibilizar la discapacidad, acercarla a la sociedad y eliminar prejuicios".

A la presentación han asistido el delegado municipal de Deportes, David Guevara, diferentes personalidades del deporte hispalense, entre ellos los jugadores sevillistas Antonio Álvarez y Francisco Gallego, los béticos Julio Cardeñosa y Antonio Biosca y el nadador y medallista internacional en natación para personas con Síndrome de Down Enrique Mellado.

Guevara ha resaltado que el deporte es "uno de los mejores vehículos a la hora de favorecer la inclusión, la integración y la igualdad de personas con diversidad funcional", de ahí que haya felicitado a la Asociación Provincial Síndrome de Down de Sevilla por su iniciativa y a los veteranos del Sevilla FC y el Real Betis por la implicación, al tiempo que ha animado a sevillanos y sevillanas "a hacer deporte por esta causa solidaria".

La carrera se desarrollará el domingo 31 de marzo, a las 10:00 horas, en el Parque del Alamillo. Quien se anime a participar, pueden hacerlo a través de la página www.dorsalchip.com, con un dorsal que tiene un precio de 8 euros para los adultos y 5 euros para los menores de 14 años.

El recorrido, como viene siendo habitual en ediciones anteriores, será de 5 kilómetros para los adultos y 500 metros para los más pequeños.

Una cita ineludible para visibilizar la discapacidad, acercarla a la sociedad y eliminar prejuicios. El lema del Corriendown, cada uno a su ritmo, todos llegamos, resume la esencia de un día festivo que reunirá a más de 2.000 personas. Además, se convierte en una convivencia para socios, amigos y personas involucradas con la lucha por los derechos de las personas con diversidad.

Tras la llegada a la meta, se celebrará la Run Party, fiesta de ocio familiar para disfrutar del día entre familias y amigos con diversas actuaciones, música, ambigú, tómbola, talleres, castillos hinchables… Una tarde cargada de diversión.

La totalidad de los beneficios recogidos gracias a la carrera irá destina a la Asociación Down de Sevilla. Esta carrera se convierte en cita fundamental para la continuidad del trabajo que viene haciendo la entidad con las personas con discapacidad, esencial para un futuro de autonomía.

Qué es Corriendown

Corriendown es una carrera solidaria, que nació hace 5 años, a beneficio de la Asociación Provincial Síndrome de Down de Sevilla. Una carrera que nace con el objetivo de recaudar fondos para continuar con el apoyo hacia un futuro de autonomía y calidad para las personas con Síndrome de Down. Cada año, el Corriendown se celebra en una fecha próxima al Día Mundial del Síndrome de Down. Un día para visibilizar y festejar la diversidad. Corriendown es una herramienta muy potente, sirviendo de altavoz para mostrar que la verdadera inclusión es posible.

La Asociación Provincial de Síndrome de Down de Sevilla es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que desarrolla su labor desde el año 1995. Desde su nacimiento, todas las actividades de la asociación se han basado en una idea fundamental: atender demandas de todo tipo que necesitan las personas con Síndrome de Down y sus familias, así como llamar la atención de todos los ámbitos de la sociedad sobre esta realidad, con el fin de conseguir la total inclusión de estas personas en su entorno social.

Esta asociación tiene como misión favorecer, desarrollar y propiciar todo tipo de actividades, programas y servicios, encaminados a potenciar la plena integración familiar, escolar y social de las personas con Síndrome de Down y sus familias, que consiga mejorar la calidad de vida de estas personas.