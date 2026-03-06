La Casa Ronald McDonald de Sevilla celebra su primer 'Ronald Fest' para recaudar fondos

La solidaridad tiene una cita el próximo 21 de marzo en Sevilla con la celebración del Ronald Fest, un evento solidario organizado por la Fundación Infantil Ronald McDonald en la Casa Ronald McDonald de Sevilla. Durante toda la jornada, de 10:00 a 18:00 horas, este espacio abrirá sus puertas al público para vivir un día diferente lleno de actividades, compras solidarias y entretenimiento para toda la familia.

La Casa Ronald McDonald de Sevilla es mucho más que un alojamiento. Este hogar acoge gratuitamente a familias que se trasladan a la ciudad para que sus hijos e hijas puedan recibir tratamiento en hospitales de referencia. Su misión es mantener a las familias unidas en los momentos más difíciles, permitiendo que los padres permanezcan cerca de sus hijos durante su hospitalización, algo que la comunidad médica reconoce como un factor clave en la recuperación de los menores.

Con el objetivo de recaudar fondos para seguir sosteniendo esta importante labor social, nace Ronald Fest, un encuentro lúdico y solidario que reunirá a marcas comprometidas con una causa común: apoyar a las familias con menores gravemente enfermos.

Un plan solidario para toda la familia

El evento contará con un mercadillo solidario donde los asistentes podrán encontrar artículos de moda infantil y adulta de diferentes marcas colaboradoras. Además, habrá espacios especialmente pensados para los más pequeños, que podrán participar en juegos y actividades organizadas por monitores mientras resuelven misterios y disfrutan de una mañana llena de diversión.

La jornada también incluirá música, puntos de comida y bebida y numerosos sorteos de artículos de primeras marcas, convirtiendo el Ronald Fest en una propuesta perfecta para disfrutar de un sábado diferente en familia.

La entrada al evento tendrá un coste simbólico de 5 euros, una contribución directa para apoyar el funcionamiento de la Casa. Además, todas las personas asistentes recibirán gratuitamente un ejemplar de la segunda edición del libro solidario Las recetas de tu hogar, que podrán recoger en la entrada del evento.

Gracias al trabajo de su equipo profesional y de voluntariado, en la Casa Ronald McDonald de Sevilla se crea una atmósfera cercana y familiar que ofrece a las familias un refugio emocional y logístico durante el proceso hospitalario de sus hijos. Actividades, talleres y momentos de convivencia ayudan a llenar de energía y esperanza unos días que, para muchas familias, son especialmente duros.

Por eso, iniciativas como el Ronald Fest no sólo permiten recaudar fondos, sino también dar visibilidad a una labor que transforma vidas, recordando que pequeños gestos de solidaridad pueden marcar una gran diferencia.