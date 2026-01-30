El valor de ser imprescindible: "Conocer la Casa es quererla"

El presidente de la Casa Ronald McDonald de Sevilla, Miguel Liaño, con el premio, junto al director de Relaciones con los Stakeholders de la Fundación Unicaja, Miguel Gil, y el presidente del Grupo Joly, José Joly.

El Hotel Alfonso XIII amaneció con ese aire solemne que sólo tienen los grandes días. Bajo sus techos históricos, entre el murmullo previo al encuentro y los saludos cómplices, se celebró el acto de entrega del III Premio Imprescindibles, un reconocimiento impulsado por el Grupo Joly y la Fundación Unicaja que este año puso nombre y rostro a la solidaridad: la Casa Ronald McDonald de Sevilla.

No fue un acto más. Desde el inicio se percibía que lo que allí se iba a reconocer trascendía cifras, memorias anuales o balances. Se premiaba una forma de estar cerca. De acompañar. De sostener cuando la vida se vuelve frágil. Familias enteras que, en el momento más duro de su historia, encuentran en Sevilla algo parecido a un hogar.

III Premio Imprescindibles / José Joly, Loles López, Miguel Gil y Jesús Aguirre.

El acto reunió a una amplia representación institucional, social y empresarial, reflejo del consenso que despierta el proyecto reconocido. Entre los asistentes se encontraban la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López; el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre; la delegada territorial de Salud en Sevilla, Silvia Pozo; el secretario general del Ayuntamiento de Sevilla, Luis Enrique Flores Domínguez; así como los gerentes de los tres hospitales públicos del SAS en Sevilla: Nieves Romero, del Hospital Virgen del Rocío; Miguel Ángel Colmenero, del Hospital Virgen Macarena; e Inmaculada Vázquez, del Hospital de Valme y del Área de Gestión Sanitaria Sur. También estuvieron presentes los presidentes del Colegio de Enfermería y del Colegio de Médicos de Sevilla, Víctor Bohórquez y Alfonso Carmona, respectivamente, entre otras autoridades. Todos ellos ofrecieron un aplauso unánime a la Casa Ronald McDonald por una labor que, como bien alude el nombre del galardón, resulta verdaderamente imprescindible.

La periodista Magdalena Trillo, asesora de Transformación Digital del Grupo Joly, condujo el acto con sensibilidad y cercanía, hilvanando las distintas intervenciones en una ceremonia que combinó sobriedad institucional y emoción compartida.

Miguel Liaño, durante su intervención. / José Ángel García

Durante el desarrollo del encuentro, el director de Relaciones con los Stakeholders de la Fundación Unicaja, Miguel Gil, puso el acento en el compromiso de la entidad con iniciativas que sitúan a las personas en el centro. En su intervención, agradeció al Grupo Joly la continuidad de unos premios que, desde su gestación, representan una de las facetas más valiosas del periodismo social. “Reconocer a quienes, con esfuerzo y creatividad, contribuyen a construir una sociedad más justa, equitativa y solidaria”, dijo. Gil subrayó la importancia de visibilizar proyectos que, desde la cooperación y la cercanía, “logran transformar realidades”, y destacó “el valor del trabajo transversal” de la Fundación Ronald McDonald, capaz de integrar a profesionales, voluntarios, empresas y administraciones en torno a un objetivo común, el de cuidar a las familias cuando más lo necesitan.

A continuación, tomó la palabra la consejera Loles López, quien elogió el acierto del nombre del galardón. “No sé quién decidió el nombre, pero la ha clavado. Sois imprescindibles. Por los valores que tenéis y por los hechos”, afirmó. En un discurso cargado de emoción, reivindicó el papel de la familia como refugio en los momentos difíciles y puso voz al dolor que supone la enfermedad de un hijo. Frente a esa realidad, destacó la labor de la Fundación Ronald McDonald, no como un simple recurso habitacional, sino como un espacio de compañía, apoyo y comprensión. “No dais un refugio, dais compañía. Un hogar fuera del hogar”, señaló, agradeciendo la existencia de una entidad que acompaña a padres con “el corazón roto” y a niños que, “con valentía, intentan seguir siendo niños”.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López. / José Angel García

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, subrayó por su parte la importancia de contar y visibilizar estas historias, donde la solidaridad no es un concepto abstracto, sino una práctica cotidiana. Recordó su vinculación personal y profesional con el proyecto desde su etapa como consejero de Salud y Familia, cuando se impulsaron las primeras gestiones para que Sevilla contara con una Casa Ronald McDonald junto al Hospital Virgen del Rocío, centro de referencia nacional e internacional en patologías pediátricas. Aguirre destacó “la necesidad de sumar recursos” entre administraciones y entidades sociales, poniendo en valor la humanización de la asistencia sanitaria y el papel esencial del voluntariado. “Si no existiera, habría que crearla”, afirmó, en referencia a la Casa Ronald McDonald de Sevilla.

Tras las intervenciones institucionales, se proyectó un vídeo que permitió acercarse a las personas, los espacios y la historia que dan sentido al proyecto, preparando el terreno para uno de los momentos más esperados de la jornada.

El presidente de la Casa Ronald McDonald de Sevilla, Miguel Liaño, recogió el galardón en nombre de todo el equipo. Visiblemente emocionado, agradeció al Grupo Joly y a la Fundación Unicaja un premio que calificó de “muy significativo” y que recibían “con enorme gratitud y, sobre todo, con mucha emoción”. Liaño destacó el respaldo de las autoridades y de la sociedad sevillana y andaluza, recordando que “la Casa no camina sola”, sino “sostenida por una red amplia y comprometida”.

En su discurso, compartió un dato cargado de simbolismo. Hace apenas diez días, el 19 de enero, la Casa Ronald McDonald de Sevilla celebró sus dos años de vida. Dos años intensos, de aprendizaje continuo, de esfuerzo y de compromiso. Un tiempo breve en el calendario, pero enorme en vivencias.

Ese camino, explicó, “ha sido posible gracias al apoyo del principal donante, McDonald’s, y de más de 40 empresas”, así como a un consejo al que definió como “excepcional”, formado por Elia Sánchez, Vanesa Navarro, José Pérez Bernal, Gonzalo Ybarra, Fernando Martínez, y los franquiciados Javier Flores y Jorge Sales. También quiso destacar la labor del equipo técnico y detenerse, con especial emoción, en los más de 100 voluntarios que, de manera altruista, regalan su tiempo, su energía y su cariño. “Ellos han convertido la Casa en algo mucho más que un edificio, en un verdadero hogar”, afirmó. “Un hogar para familias que se ven obligadas a dejar su ciudad y su rutina para acompañar a sus hijos durante tratamientos médicos complejos. Familias derivadas principalmente por patologías oncológicas, pero también de cirugía, neonatología, cardiología, traumatología o grandes quemados”, añadió. En estos dos años, la Casa ha acogido a más de 600 familias, el 87% procedentes de Andalucía.

Más allá de los datos, Liaño puso el foco en lo intangible.El acompañamiento, el apoyo emocional y las actividades y talleres diarios que ayudan a mitigar los daños colaterales de la enfermedad y permiten a las familias centrarse en lo verdaderamente importante: la curación de sus hijos.

Antes de concluir, Liaño lanzó una invitación directa, casi íntima.Conocer la Casa Ronald McDonald de Sevilla. “Conocer la Casa es quererla”, aseguró. Una llamada a acercarse, a vivir de cerca lo que allí sucede cada día y a seguir dando visibilidad al proyecto y a avanzar hacia la autofinanciación que permita abrir nuevas casas, no sólo en Andalucía, sino en toda España.

El acto se cerró como había comenzado, con palabras de agradecimiento. Al Grupo Joly y a la Fundación Unicaja por un galardón que no sólo reconoce el trabajo realizado, sino que “impulsa a seguir adelante”.

El Premio Imprescindibles volvió así a cumplir su vocación de señalar a quienes, muchas veces lejos de los focos, realizan una labor esencial para la sociedad. Porque cuidar, acompañar y sostener, cuando la vida se quiebra, es, hoy más que nunca, imprescindible.