El riesgo en la frescura de los cuplés complica el juicio final de la chirigota del Bizcocho en el COAC 2025

La chirigota de Antonio Álvarez el Bizcocho firmó un buen pase en la segunda semifinal del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) pese a que pagó el riesgo en la frescura temática de los cuplés, ya que el primero, al estado crítico del papa Francisco, se entendió a medias por los problemas de interpretación del grupo, lo que, sumado a la gran competitividad en la modalidad, deja en vilo su pase a la Gran Final de este viernes.

Los hermanos del Buen Fin es una de las dos agrupaciones sevillanas que quedan en competición. La otra, la chirigota de Écija de los hermanos Castro, Al cielo con él, acturará este miércoles en la última sesión de semifinales, tras la que se sabrá cuáles son las agrupaciones que se repartirán los premios. El Bizcocho apuró al máximo en la noche del lunes sus opciones para luchar por el pase arriesgando con dos cuplés de actualidad. De hecho reconoció antes de la actuación que uno lo había metido en el ensayo de la noche anterior y el otro, en el que se notaron más las costuras, la misma tarde de la actuación. Al final el notable pase de la chirigota quedó deslucido por los problemas de interpretación en este último, que no se entendió en parte.

La presentación, con novedades, sigue funcionando. Esta vez arranca a ritmo del Hasta mañana de Los lunnis, con el que le dan las "gracias" al jurado por un día de congreso más en el Falla y dicen que si no alcanzan la final cogen la ranita y se van "a chuparla". Ahora están arriba "como los de Écija (cuyo tipo es de 15 personas atrapadas en un ascensor) y a la hora de pasarse a la izquierda a la derecha se confunden, como la chirigota de Los disléxicos.

Mejoran bastante el pase de cuartos en los pasodobles, siguiendo la misma dinámica encorsetada en el primero y rompiéndola en el segundo. Bien el de la mentira de las religiones, que comienzan mirando al telón por si se lo bajan. El líder les dice que es señal de buen creyente "llevar las patillas hasta el suelo" como los ortodoxos, de ahí que las lleven así también "los rocieros". Rematan como siempre, marchándose a "otro mundo mejor" porque la religión les "molesta"... "esto sí que es una secta". Mucho mejor el segundo al Carnaval, "lo único que no es mentira", en el que mueren como noveleros que son pese a que "llevan dos días" y del que hasta las preliminares se les han "pasado volás". A ellos los pasodobles feministas les parecen "bien aunque se carguen a la suegra en el primer cuplé" y les fascina la valentía del que "no hace un cuplé bueno, pero por cojones trae cupletinas". El líder les dice que esto del Carnaval "es una secta", "de Juanelo se pone hasta celoso" y que quiere que se vayan del Carnaval, pues "sospecha que pueda hacerme ni de izquierda ni derecha". Ellos se quedan en el Carnaval y sueñan "con ser su poeta", ya que esta vez "no encuentran otro mundo mejor", "el que no diga ole, me molesta" y piden que se les cante "esto sí que es una peaso secta".

Se quedan a medias en los cuplés, donde pagan el riesgo por su actualidad. El primero al papa Francisco, que "ya huele a ruina" porque "el que el jefe lo está llamando para su oficina". No se sabe si "está vivo o muerto" y por eso dudan si la prensa dirá en sus crónicas si el tema "está calentito o está mu fresco". Bueno pero deslucido porque gran parte del grupo no se sabía algunas partes que casi no se entienden, como la de su última homilía. Muy bueno y mejor interpretado el segundo a Claudia Bavel y sus relaciones destapadas con futbolistas, con los que tiene "conversaciones en Instagram más subidas de tono que el popurrí de La Ventolera", y con la que la plantilla del Cádiz también está molesta porque todos le escribieron pero ella "no les contesta".

Un popurrí frenético y con un montaje musical de altura sigue siendo la mejor pieza de la chirigota y una de las mejores de la modalidad. El juicio final está caro, pero líder jurado decidirá.