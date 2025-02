¿Habrá juicio 'semifinal' para la chirigota del Bizcocho en el COAC 2025?

La chirigota de Antonio Álvarez Bizcocho dejó algunas dudas este lunes en su pase de cuartos de final del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) 2025. Las letras de estreno de Los hermanos del Buen Fin no despuntaron, aunque sí funcionaron bastante bien las novedades introducidas en la presentación y los gags frescos entre letras.

La agrupación de San José de la Rinconada metió cambios desde que se levantó el telón. Esta vez la comunidad apareció sentada jugando al "Sapito de la suerte", una versión sapeada del Conejo de la Suerte, y un miembro del grupo acabó contando llorando que entró en la comuna porque su "padre casi se muere por las vacunas", tal y como declaró una integrante de la chirigota negacionista en la entrevista porterior a su pase. Otro guiño de ange que pasa más desapercibido es que el bombo lleva un chaleco acolchado parecido al que llevaba de la bochornosa agrupación. Ahora los que se cambian en la presentación "de la izquierda a la derecha", como Felipe González", en lugar de Joaquín Sabina, son "los Pastrana" por la polémica suscitada tras el duro pasodoble de su comparsa contra Pedro Sánchez, que ha sido aprovechado por organizaciones de ultraderecha en redes sociales.

Lametón a medias al sapo en los pasodobles. El primero a los bancos, "que antes daban cacerolas pero ahora no dan nada a no ser que vayas con una pistola". Creen que son "una mentira real" en una democracia, donde "encima que te roban parece que tienes que darle las gracias": "eso sí que es una secta". Genial la introducción antes de la próxima letra con bajada de telón al soltar un "Las vacunas son mentira", otra vez en parodia a la chirigota negacionista para la que el plúblico pidió el telonazo. Segundo pasodoble a las banderas, que sólo valen pa saber cuando en "la playa te puedes bañar" o para sacarle a Hamilton la "de cuadros" para que no siga dando vueltas. Al líder tampoco le gustan las banderas, porque restan humanidad y al final "las lleva el tonto". Rematan diciendo "que un mundo en el que la mitad están sonando las alarmas mientras en la otra mitad se pelean por venderles las armas".

Si hay una pasada de lengua más profunda al sapo en los cuplés. El primero al pelo de Rafa Nadal, que sigue llevando el pelo "cardao" y se ha metido a monaguillo para poder "tocar un cepillo". Y es que en los partidos se tocaba el culo para comprobar que esos pelos no se le habían caído. Bastante mejor el segundo a los subtítulos con IA en las nuevas televisiones que ahora "traducen el Concurso al completo, aprovechando que este año no está Joselito el del cuarteto". Rematan con lo que pueden pensar en Jamaica cuando vean traducido el "que se le seque la hierbabuena".

Nuevo también el guiño a la chirigota de Los Eugenio en el popurrí, que sigue siendo su pieza más divertida. Antes de la misma, gag anunciando que les han robado los sapos -en referencia al grupo de gitanos de Valladolid viral al que le robaron los gallos- y que, si no aparecen y cogen al culpable, los metarán en salmuera. ¿Habrá juicio semifinal?