Luz española en la meca del cine de vanguardia

La llegada de un ciclo de cine español contemporáneo programado y comisariado por la revista Lumière al mítico Anthology Film Archives de Nueva York culmina en cierta forma la imprescindible labor de esta asociación nacida en Sevilla hace ahora 15 años en la difusión y pedagogía del cine experimental y de vanguardia por todo el mundo.

Fundado en 1970 por figuras relevantes como Jerome Hill, P. Adams Sitney, Peter Kubelka, Stan Brakhage y el añorado Jonas Mekas, el Anthology nacía como museo y archivo destinado a preservar, estudiar y difundir la visión del cine como un arte guiado por la sensibilidad de vanguardia a través de sesiones, ciclos, presentaciones, conferencias y actividades. Reubicado desde 1988 en un antiguo edificio judicial de la Segunda Avenida de Manhattan, el Anthology funciona hoy a pleno rendimiento con dos salas de proyección, una biblioteca de referencia, un departamento de preservación y restauración y una sala de exposiciones.

Por su parte, la revista Lumière, fundada entre otros por el sevillano Francisco Algarín Navarro en 2008, viene desarrollando una importante y referencial labor desde sus páginas (en papel y online) y se ha convertido en el motor de la programación nacional e internacional de ciclos de cine experimental en centros de arte contemporáneo o festivales, además de haber publicado una serie de libros dedicados a cineastas que, como Nathaniel Dorsky (El cine de la devoción), Jean-Claude Rousseau (El concierto campestre) o Mani Kaul (Escritos), han alternado su labor práctica con una profunda y esencial reflexión teórica sobre el cine.

El encuentro entre ambos focos no podía ser más estimulante y llega con el ciclo "Colección Privada: The Super-8 and 16mm Scene in Spain", dedicado a la producción de cine analógico por parte de artistas visuales y cineastas en España que tendrá lugar en Nueva York durante los días 13 y 14 del próximo mes de mayo. El programa recoge 33 películas en dos sesiones y tres performances de cine expandido que se celebrarán en el no menos mítico Museum of Moving Image (MoMI) de 24 cineastas españoles de distintas generaciones (Ana Pfaff, Juan Bufill, Elena Duque, Jorge Suárez-Quiñones, Yonay Boix, Blanca García, Albert Triviño, Laura Moreno o el sevillano Bruno Delgado) cuyas obras se han mostrado individualmente en festivales y cinematecas de Europa, Latinoamérica y Canadá, pero sólo de manera muy limitada en los Estados Unidos. Será la primera vez que se presente un recorrido completo por la heterogeneidad de la producción española reciente tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Entre otras particularidades, el ciclo mostrará únicamente películas en celuloide (16mm y Súper 8) y en ellas los cineastas abordan cuestiones relacionadas con el cine-diario y la cotidianeidad, el cine lírico, la escritura y la literatura, la música, la pintura, el collage, la animación, la identidad, la sexualidad, la autorrepresentación y el cuerpo, el diario de viaje, el trabajo, la arquitectura, la escultura, la botánica, la biología o el propio cine en sus múltiples formas.

Junto a Algarín y Carlos Saldaña como comisarios del ciclo, cinco de los cineastas estarán presentes en Nueva York para acompañar las sesiones y ejecutar las obras performativas, que involucran proyección en diferentes pantallas, intervenciones en la proyección, manipulación del sonido mezclado en directo, utilización de filtros de color, etc.

Además de las proyecciones, un dossier bilingüe en inglés y castellano incluirá entrevistas y materiales que contextualizan la obra de cada uno de los cineastas en el ámbito español. También se celebrarán mesas redondas con los cineastas que forman parte del ciclo y un encuentro con los principales agentes y centros de producción y exhibición de estas películas, algunos de los cuales colaboran en este ciclo: Carlos Muguiro (Elías Querejeta Zine Eskola), Gloria Vilches (Xcèntric, CCCB) y Pablo Useros (LAV, Madrid).

Joaquim Jordà nos sigue estimulando

El último y mejor cine español le debe a Joaquim Jordà (1935-2006) más de lo que tal vez él mismo sepa. Cineasta, guionista, traductor, profesor sin librillo e inspirador de miradas, militante comunista primero y disidente librepensador después, la trayectoria de Jordà atraviesa la España del tardo-franquismo, en la que fue uno de los impulsores de la Escuela de Barcelona (Dante no es únicamente severo), para desplegarse luego de manera guadianesca durante la Transición (Númax presenta...) y la Democracia (El encargo del cazador) y encontrar en sus días postreros, con documentales ensayísticos como Monos como Becky, De Nens o Más allá del espejo, un fértil diálogo con la enfermedad, el yo, la memoria y los vericuetos de lo real.

De su faceta intelectual han quedado numerosas huellas en sus traducciones y prólogos para Anagrama, en sus artículos y críticas para El viejo Topo o La Vanguardia o en las dispersas entrevistas, intervenciones públicas o documentales. Editado por Arcadia, Estímulos recoge y transcribe muchos de estos textos y los agrupa en torno a cuestiones como la política, la enfermedad, la vida, la amistad, la escritura, la muerte o el futuro del cine, asuntos todos donde una voz propia se abre paso sin ira para observar la deriva del mundo desde un particular rincón de claridad y lucidez.

El estreno de la semana: 'Plan 75'

Plan 75 tenía el difícil reto de suceder a Drive my car en la carrera por el Oscar al mejor filme extranjero. Se quedó por el camino, pero no por ello el filme de Chie Hayakawa deja de ser menos interesante en su premisa: en un futuro cercano, el envejecimiento de la población se acelera. El gobierno japonés estima que, a partir de cierta edad, los mayores se convierten en una carga inútil para la sociedad y propone a los ancianos un acompañamiento logístico y financiero para poner fin a su vida.