Miles de usuarios de toda España utilizan un comparador creado por una empresa sevillana para pagar menos

Seguro que te ha pasado que llevas mucho tiempo con la misma compañía eléctrica pero sabes que hay mejores opciones en el mercado y que puedes pagar menos, pero no tienes tiempo para bucear entre tantas ofertas, tarifas y empresas distintas; y, lógicamente, todas te dicen que son las mejores y las más baratas. ¿Cuál elegir? De esa esa realidad nació Quecomparo.es, fruto de la necesidad de Rafael Loza, CEO de la empresa digital sevillana, de tener un servicio que no encontraba por ningún lado.

"En Internet hay tanta información que, al final, no sabes ni por dónde empezar ni a quién creer", explica Loza, quien se frustró bastante y comenzó a plantearse las preguntas adecuadas: "¿No hay una empresa que me dé un asesoramiento imparcial y que se encargue de buscar por mí la tarifa y compañía que más me convenga según mis necesidades? ¿Y que haga por mí todos los trámites de contratación o cambio de compañía? ¿Y que pueda hablar con una persona de carne y hueso que me asesore de forma imparcial y me resuelva todas mis dudas?".

“Vendemos comodidad, tiempo y ahorro”

De ese enfoque, nació Quecomparo.es que, hoy por hoy, ya ha ayudado a más de 7.000 personas de toda España a vivir mejor porque están pagando menos por su servicio de luz, gas o alarma y se despreocupan de las gestiones y de 'pelearse' con los teléfonos de atención al cliente.

Personalización y asesoramiento

En realidad la enseña sevillana es algo más que un simple comparador ya que ese –comparar– es solo el primer paso. El servicio que ofrece tiene tres grandes beneficios para los usuarios, señala Loza. "Todo el proceso de asesoramiento es personal y personalizado, no nos limitamos a mostrar una lista de tarifas y que el cliente se busque la vida en la página web. Si llegas a nosotros y solicitas una comparativa de tarifas eléctrica o sobre qué alarma contratar, te llamará un experto de nuestro equipo y dedicará el tiempo que necesites". En esa línea, primero escuchan y atienden las necesidades y particularidades, luego buscan la tarifa eléctrica o compañía de alarma que más convenga y se encargan de tramitar la contratación con la elegida y resolver todas las dudas. "Ese asesoramiento imparcial y gratuito ayuda mucho a nuestros usuarios, aunque no acaben cambiando de tarifa, el asesoramiento se lo llevan igual, y al final, terminan confiando en nosotros", reconoce el CEO.

“El objetivo es que tengas un poco más de dinero a fin de mes, que vivas mejor y tengas menos quebraderos de cabeza”

Por otra parte, prosigue, cuando ya se ha cambiado de tarifa eléctrica o contratado la alarma, "asignamos a cada usuario de forma gratuita un Gestor Personal de Servicio (G.P.S.) que se encargará de ayudarle en todo lo que necesite y con el que podrá contactar través de teléfono directo whatsapp o e-mail, como el cliente prefiera".

El tercer gran beneficio, que no ofrece ningún otro comparador eléctrico, es que Quecomparo.es se encarga de que el usuario siempre tenga la tarifa de luz o gas más barata posible. Es decir, aclara Loza, "si después de cambiar de tarifa eléctrica a través nuestra, encontramos una más barata que la que hemos cambiado, te llamamos por iniciativa propia para informarte y volver a realizar el cambio si así lo deseas. De esta forma te puedes quedar tranquilo de que siempre vas a tener la mejor tarifa posible, y te olvidas de estar buscando por Internet todos los años”.

Resultados

Usuarios de toda España utilizan los servicios de la empresa hispalense y comprueban que, gracias a ellos, tienen una mejor tarifa y un mejor servicio que antes, que pagan menos en su factura de la luz y que reciben una atención que no habían recibido en su vida. Por ese motivo, apunta Loza, "los que nos prueban se quedan con nosotros y nos traen nuevos clientes; de hecho, más del 20 % de los nuevos usuarios que atendemos cada día vienen por recomendación de otro que ya está con nosotros".

Porque, como reconoce el empresario, "lo que verdaderamente vendemos es comodidad, tiempo y ahorro, que no es poco. El objetivo es que tengas un poco más de dinero a fin de mes, que vivas un poco mejor y tengas menos quebraderos de cabeza". Así, tras la necesidad llegó la virtud para este emprendedor sevillano pues, como él dice, "solo hemos creado el servicio que a nosotros como usuarios nos hubiera encantado encontrar; y, por lo que vemos, a muchísima gente le pasaba lo mismo porque la respuesta del público está siendo increíble”. Desde Sevilla, para España.