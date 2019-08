Los cruceros más originales y extraños del mundo para unas vacaciones frikis

Los cruceros están más de moda que nunca en casi todos los países, España, entre ellos. Pero, además de los atractivos típicos de un gran barco: todas las comidas y bebidas, excursiones, animación a bordo, espectáculos, etc, cada vez más personas buscan tener una experiencia diferente, original y, en muchos casos, roza lo extraño.

El buscador de cruceros Aquotic ha podido comprobar en una encuesta reciente entre sus usuarios que, un grupo sustancial, el 35%, expresó el deseo de tener oportunidades para elegir durante la navegación, actividades especiales, "experiencias" reales, como poder cocinar con un chef estrella, participar en un curso extravagante según sus hobbies, vivir una aventura exclusiva durante una excursión en tierra fuera de los itinerarios habituales planeados para los pasajeros de cruceros, por ejemplo, sumergirse en la cultura de los lugares visitados o dedicarse a realizar trekking y propuestas llenas de adrenalina para los más atrevidos.

En resumen, el deseo de transformar el crucero en algo muy similar a un viaje estudiado hasta el más mínimo detalle, pero con la conveniencia de estar en un gran barco lleno de comodidades y no tener que pensar en nada, traslados, maletas que hacer y deshacer y comidas que organizar.

El mercado tiene ahora propuestas para todos los gustos, pero como la oferta es muy amplia, vale la pena dejarse guiar por Aquotic.com que selecciona lo mejor según los gustos de cada uno. Estas son algunas de las posibilidades, entre las más originales, sobre el agua:

Navegar con Beethoven o con Jon Bon Jovi

La naviera de lujo Ponant propone un gran crucero musical para 2019 en el que, además de ofrecer conciertos a bordo, los itinerarios están en sí tematizados para profundizar en los diferentes destinos desde un punto de vista musical.

Una vez a bordo, los artistas no solo actúan, sino que participan de diferentes momentos de la vida en el barco, intercambian experiencias, acuden a las excursiones, firman autógrafos e, incluso, comparten comidas y conversaciones informales con el resto de pasajeros. Con el título de Odisea musical en el Mediterráneo, propone un itinerario de siete noches a bordo del barco Le Bougainville, entre Atenas y Roma programada entre el 20 y el 27 de septiembre de este año.

La propuesta combina algunos de los destinos más atractivos de Grecia e Italia con una serie de recitales privados de música clásica en un programa diseñado y supervisado por Michael Parloff, exflautista principal de la Metropolitan Opera Orchestra desde 1977 hasta su retirada en 2008.

Para 2020, ya anuncia su Odisea musical en el norte de Europa, entre Estocolmo y la ciudad francesa de Honfleur que celebrará el 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven.

Un plan bien distinto es el que sugiere Runaway to Paradise, lo último en experiencias turísticas a bordo del barco Norwegian Pearl, del 26 al 30 de agosto de 2019, desde Barcelona hasta Palma de Mallorca, donde se asiste al concierto de Jon Bon Jovi en el propio barco y en el puerto de Palma.

Un clásico es el ya célebre Rock Legends Cruise en el Independence of the Seas de Royal Caribbean. Más de 60 conciertos de rock, encuentros con artistas, charlas... etc. La próxima salida es del 27 de febrero al 2 de marzo de 2020.

Alta gastronomía a bordo y estrellas Michelin en tierra

La compañía francesa de cruceros fluviales CroisiEurope que hace gala de su buena gastronomía a bordo y bebidas ilimitadas y gratis en todos sus cruceros ha previsto varios cruceros temáticos con la buena comida como protagonistas. Un breve crucero de cuatro días con salida y regreso en Estrasburgo, propone cada día comidas y cenas especializadas en distintos tipos de cocina: húngara, mexicana, árabe, italiana y, naturalmente, española. La salida es el 11 de noviembre.

Por su parte, la compañía P&O Cruises presenta el crucero Héroes de la Cocina, que consiste en diferentes viajes de siete a 14 noches por los fiordos noruegos, la costa mediterránea, Escandinavia y Rusia; acompañados por tres celebridades gastronómicas: Marco Pierre White, un gran chef con estrellas Michelin, un experto en vinos, Olly Smith, y el maestro pastelero Eric Lanlard.

La compañía de cruceros de lujo Silversea Cruises pone a disposición de sus clientes el Wine Series, con once cruceros, diseñado para los amantes del vino que buscan disfrutar de este placer en un entorno agradable mientras se recorren algunas de las regiones vinícolas más famosas del mundo en las excursiones guiadas opcionales. En algunos cruceros gastronómicos se combina la buena cocina a bordo con visitas en tierra a restaurantes con estrellas Michelin.

'Juego de Tronos' también se sigue en el mar

Los escenarios donde se han rodado distintos episodios de la popular serie están por toda Europa y se han vuelto muy populares. De modo especial destacan los rodados en Irlanda del Norte donde incluso hay una ruta señalizada.

El crucero temático de GOT dedica una de sus escalas a visitar precisamente estos lugares como parte de un recorrido por las Islas Británicas. Durante ese día, se pueden descubrir los principales escenarios de esta serie en Irlanda del Norte, teniendo la oportunidad de conocer varias de las locaciones en donde se han realizado los rodajes. Son sorprendentes los paisajes medievales y fantásticos que se pueden visitar en este recorrido en el barco Crystal Serenity de la compañía de cruceros Crystal Cruises.

Un parque acuático a bordo de un barco

Muchos de los grandes barcos ofrecen diversiones en forma de toboganes, piscinas, chorros de agua y otros juegos con los que divertir a los más pequeños, pero la compañía Carnival Cruise Lines en su barco totalmente renovado, Carnival Sunshine, ha ido más allá y propone vivir una auténtica aventura por los toboganes de su parque acuático.

El WaterWorks es un verdadero parque acuático totalmente nuevo donde los cruceristas podrán descargar adrenalina descendiendo por sus increíbles toboganes Splash Zone, el área de niños, con una gigantesca cuchara de más de 1.000 litros de agua o el tobogán Twister que incluye tramos transparentes que sobresalen del barco.

También ofrece un espacio reservado sólo para adultos en las cubiertas superiores con piscina, jacuzzis, una cascada, un bar y por supuesto una zona de relax con magníficas vistas al mar.

Con los héroes y villanos de 'Star Trek'

Los seguidores de la popular saga están de suerte. Ya va por la cuarta edición de Star Trek: The Cruise, la mejor experiencia compartida por un equipo lleno de los protagonistas de la mítica saga (William Shatner, Robert Picardo, Jonathan Frakes, entre otros) y los fanáticos más apasionados de Star Trek en el universo.

Este viaje de 7 días en el espectacular Explorer of The Seas de Royal Caribbean, que tendrá lugar del 1 al 8 de marzo de 2020 en el Caribe, ofrece un compromiso sin precedentes con muchas de las estrellas del reparto, que se presentan en espectáculos especiales, eventos, actividades y fiestas con temática de Star Trek.

Casi todos los eventos incluyen un elemento interactivo, que hace de este crucero una experiencia única y personal de Star Trek. Noches temáticas, juegos de mesa, proyecciones bajo las estrellas y sesiones de preguntas y respuestas, entre otros entretenimientos.

Sin traje de baño... ni ninguna otra prenda

Hace ya más de treinta años que se propusieron los primeros cruceros nudistas y la idea parece que cada vez tiene más adeptos. Cuando se acaba de abrir el plazo para que se apunten los que quieran participar en la 31º edición del crucero nudista más grande del mundo a bordo del Carnival Legend, ya se prevé que participarán más de 3.000 personas.

Saldrá el 14 de febrero de 2021 desde el puerto de Tampa (Florida, USA), durará 15 días y tocará 8 destinos en el Caribe. Los que no quieran esperar tanto tienen otra oportunidad del 23 de febrero al 1 de marzo de 2020. Y hay varias opciones más. Una de ellas es el barco llamado Big Nude Boat, que está ambientado especialmente para crear una atmósfera erótica, por ejemplo: tiene "camarotes sensuales" y, entre las actividades, hay talleres de sexo, noches temáticas, todo tipo de entretenimiento "picante" y una gran variedad de juegos provocativos. Desnudos, o casi, hay otros cruceros temáticos de creciente éxito con distintas modalidades: gay, lesbianas, etc.

Con Darth Vader, Chewaka y todos los demás

Según ha podido comprobar Aquotic.com, la edad de los cruceristas cada día es menor y cada vez son más los pasajeros infantiles en los cruceros. Todas las compañías tienen programas especiales para los más pequeños y una tripulación especializada que se encargan de que lo pasen genial. Naturalmente, el máximo especialista es Disney.

Precisamente, uno de los cruceros de más éxito se desarrolla en la Star Wars Disney Cruise Line. Los fanáticos de la famosa saga pueden conocer destinos paradisíacos, como las Islas Caimán o Jamaica, acompañados por personajes como Darth Vader o los Stormtroopers. A bordo de este crucero, todo va de Star Wars: un Jedi enseña a los pasajeros maniobras con el sable de luz, hay proyecciones de películas, shows y muestras de varios objetos de colección. Aunque la mayoría de los cruceros se desarrollan en el Caribe, hay numerosas opciones también en las aguas europeas, como el llamado Majestad del Mediterráneo o las Exploraciones en el norte de Europa.

Cruceros hasta para los amantes de los gatos

Las posibilidades de cruceros temáticos son casi ilimitadas. Hay propuestas para los aficionados al golf con escalas en algunos de los mejores campos, y para los de casi cualquier otro deporte, para personas desinhibidas que buscan sensaciones sexuales nuevas, para las personas que no pueden estar ni un minuto fuera en las tendencias de la moda con pases de modelos exclusivos y charlas de diseñadores y especialistas, para los fanáticos del heavy metal y los seguidores de Kiss, con el grupo a bordo, para los interesados en la astronomía o en las manualidades, para los que se interesan por la poesía o la meditación, por la Fórmula 1 o la caza. Incluso hay propuestas realmente raras: el Meow Meow Cruise es un crucero especial para los amantes de los gatos, aunque la mala noticia es que no se admiten gatos a bordo.