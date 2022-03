La editorial sevillana Babidi-Bú publica un libro de ayuda a la prevención de los abusos sexuales en la infancia

La editorial sevillana Babidi-Bú, especializada en literatura infantil y juvenil, acaba de publicar el libro ¿Abusos?... A mí, ¡no!, escrito por Celia Navarro Gil e ilustrado por Call me Wonder. Se trata de un cuento infantil destinado a niños y niñas de entre 3 y 12 años que ofrece herramientas para ayudar a prevenir los abusos sexuales en la infancia. Además, incluye indicaciones para que los adultos sepan detectarlos y abordarlos.

Los valores implícitos de ¿Abusos?... A mí, ¡no! se basan en conocer lo que significa la intimidad y saber diferenciar la intención que tienen las personas cuando te hacen un regalo o te cuentan un secreto, para así prevenir los posibles abusos.

Este libro consta de cinco partes. La primera parte es para explicar a los niños conceptos como la intimidad, las partes del cuerpo que se consideran íntimas, las personas en las que podemos confiar y de las que debemos sospechar, la diferencia entre los secretos "buenos" y "malos", así como la diferencia entre los regalos y el chantaje.

La segunda parte es un juego para poner ejemplos al apartado anterior; el juego se llama ¿Qué puedo y no puedo hacer con mis partes íntimas?. Es una manera de ver si ha entendido lo que puede y no puede hacer, o no se debe hacer. También es una herramienta más para contar de forma sencilla y entendible lo que puede ser un abuso sexual.

La tercera parte es un cuento dirigido a los peques de 3 a 6 años, para que sea más sencillo entender qué partes del cuerpo pueden ser fotografiadas y tocadas.

La cuarta parte es una historia para los niños y niñas a partir de 7 años, para entender un poco cómo puede ser un tipo de abuso sexual.

La quinta parte es para los adultos, padres y madres que van a contar este cuento, con explicaciones sobre cómo abordar este tema con sus hijos, así como información para detectarlo o sospechar si pudiera estar ocurriendo.

La escritora Celia Navarro Gil y la ilustradora Call me Wonder

La escritora Celia Navarro Gil es matrona, sexóloga y madre de dos niñas. Le gusta ayudar a las mujeres en las diferentes etapas de su vida y quiere fortalecer sus decisiones. Desde la infancia quiere proporcionarle información a las niñas y los niños sobre la sexualidad y prevenirlos de los abusos, para que hablen y pidan ayuda en caso de que sucedan.

Tras el seudónimo Call me Wonder se encuentra la ilustradora Alicia Redondo. Comenzó a dibujar cuando era una niña, y ha convertido su pasión en su profesión. Es ilustradora, diseñadora gráfica y creativa publicitaria.

La editorial Babidi-Bú

Babidi-Bú se ha consolidado desde 2013 como el sello editorial independiente andaluz líder en ventas y publicaciones de obras de literatura infantil y juvenil, con la publicación de más de mil obras. En 2021, con 371 obras publicadas, los autores han confiado en el sello andaluz para la edición de sus obras y se ha llegado a la cifra de 20.000 libros vendidos en puntos de venta finales.