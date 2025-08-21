El uso ético de la IA en la conservación patrimonial

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), centro de investigación de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, ha presentado su programación formativa para el próximo otoño. La oferta incluye cursos y jornadas especializadas sobre cuestiones de actualidad, como el uso ético de la inteligencia artificial en el ámbito patrimonial, la conservación de materiales arqueológicos subacuáticos o el desarrollo de guías de paisaje cultural.

Según la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta, la programación comenzará el 24 de septiembre con la segunda edición del curso-taller sobre revestimiento con tierra y con un taller sobre la elaboración de guías del paisaje cultural, que se desarrollará hasta el 3 de diciembre. También han explicado que, en octubre, se sumarán “nuevas propuestas” relacionadas con revestimientos en tierra y tapial, en colaboración con la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón.

Uno de los “hitos del programa” será el curso de especialización ‘(No) seguimos la corriente. Nuevas perspectivas de la educación patrimonial’, que se celebrará del 7 al 9 de octubre en el Museo Íbero de Jaén. Esta iniciativa se enmarca en el Plan Nacional de Educación Patrimonial y “busca formar a profesionales en estrategias educativas aplicadas al patrimonio cultural”, han confirmado.

En noviembre, la atención se dirigirá hacia la innovación tecnológica en la conservación preventiva. Destacan el curso sobre el uso de la interferometría radar por satélite (inSAR) para la preservación de bienes culturales y la formación en conservación de hierro y aleaciones de cobre arqueológico de procedencia subacuática, organizada junto al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Sevilla y Huelva, y el Grupo Español del International Institute for Conservation.

Con el objetivo de acercar el conocimiento al conjunto de Andalucía, han detallado que el IAPH ofrece este año cursos en línea como ‘Patrimonio cultural de Andalucía’ y ‘Herramientas de comunicación para iniciativas culturales en los municipios”’, este último en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

La programación se completa con el Encuentro Patrimonio de Proximidad (Redactívate), que en su cuarta edición (noviembre), según han destacado, “pondrá en valor iniciativas andaluzas innovadoras en activación patrimonial a nivel local”.