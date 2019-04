Las faltas de ortografía en las redes sociales, un obstáculo para ligar

Las redes sociales han revolucionado nuestra forma de ver el mundo y también pueden ser una barrera al buscar pareja. A la apariencia física, la forma de vestir, la educación, la sonrisa y el comportamiento se le suma la forma de expresarse en los mensajes de texto, sobre todo por lo que respecta a la ortografía. Una colosal falta de ortografía en un mensaje puede causar la anulación de una cita.

Varios estudios de webs de citas constatan que las faltas de ortografía son un punto determinante a la hora de buscar pareja. Una encuesta realizada por Zoosk revelaba que un 65% de mujeres no tendría relaciones con una persona que cometiese faltas. En los hombres el porcentaje era ligeramente inferior, pero un 60% también anularía la cita. Otro estudio, en este caso realizado por Match.com a 5.500 norteamericanos en 2016, ponía de relieve que un 88% de mujeres y un 75% de hombres creían que mostrar un buen uso de la gramática era una de las cualidades más importantes al quedar con alguien.

Durante el año 2018, el sitio español AdoptaUnTio.es analizó cien perfiles con faltas de ortografía y cien más sin ellas y concluyó que el 59% de los usuarios que no comete faltas de ortografía cuenta con más posibilidades de ligar frente al 31% de los que sí las cometen.

¿Por qué ocurre esto?

Mireia Cabero, psicóloga y profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, explica en un informe que "una falta de ortografía es un estímulo que demuestra cosas" y generalmente muchas personas hacen la correlación de que, "cuantas más faltas de ortografía, más incultura tiene esa persona", subraya Cabero. La psicóloga aclara que ello responde a "tenemos muchos prejuicios" y, con frecuencia, "asociamos incultura a un techo de vida económico, a personas menos creativas y que no saben hacer frente a las adversidades".

La experta recuerda que la inteligencia de una persona no puede explicarse sólo por el hecho de tener una ortografía perfecta. En este sentido, explica que "las personas contamos con numerosos tipos de inteligencia que van más allá de la inteligencia lingüística, que estaría ligada a una buena expresión verbal y una buena ortografía". "Existen otras inteligencias como la lógico-espacial, la emocional, la naturalista o la artística, en las que el punto fuerte probablemente no será la expresión verbal" añade Mireia.

¿Por qué son las mujeres las más exigentes?

Cabero explica que cuando se trata de buscar a la pareja ideal y un hombre con el que crear una familia, muchas mujeres buscan perfiles de hombres que les aporten seguridad, y ello es fruto de la presión histórica. "Históricamente, la mujer tiene el peso de haber sido aquella parte de la familia con menos posibilidades económicas, y nos hemos creído que necesitamos tener a nuestro lado a hombres que aporten seguridad en todos los ámbitos", argumenta Mireia Cabero. Y muchas mujeres ven la cultura como uno de esos valores que aporta seguridad.

Mireia añade que las redes sociales dan una serie de pistas al interlocutor sobre aquella persona antes de quedar personalmente. Afirma que factores como su forma de escribir, qué escribe y qué preferencias tiene contribuyen a crear un imaginario en la mente del interlocutor que puede ser muy cercano a la realidad o muy dispar. Y mientras que en lo que se cuenta suele haber una intencionalidad y puede engañarse al interlocutor, la escritura no engaña.

¿De cara al futuro?

Sin embargo, algunas faltas de ortografía se cometen intencionadamente o a conciencia. La lingüista y directora del programa de Lengua y Literatura Catalanas de la UOC, Ona Domènech, constata que las nuevas tecnologías han hecho aparecer un nuevo registro de lenguaje inexistente con anterioridad en el que predomina la informalidad y la coloquialidad.

Así, por ejemplo, el hecho de escribir rápido, de ahorrarse letras o el uso de abreviaturas es habitual cuando nos comunicamos por las redes. Se trata de una forma de escribir que recibe el nombre de texting. Domènech advierte que no puede establecerse una correlación directa entre peor ortografía y uso de redes sociales

Un estudio elaborado por investigadores de las universidades de Ámsterdam y de Utrecht a 55 niños de entre 10 y 13 años pone de manifiesto que el texting no afecta a su rendimiento en la gramática, sino todo lo contrario. En la misma línea, otro estudio elaborado por varios investigadores canadienses que recopilaron conversaciones de mensajería instantánea de adolescentes puso al descubierto que los errores de ortografía eran bastante infrecuentes. En sus escritos, predominaban las abreviaturas, los acrónimos, los emoticonos y los errores tipográficos, y las faltas de ortografía normalmente eran fonéticas.

Domènech explica que nunca hasta ahora la juventud había escrito tanto, aunque sea con el móvil: "Este hecho ayuda también a aprender la lengua. Quizá no ponen acentos, pero son conscientes de que no los ponen. Este acto de toma de conciencia del hecho de escribir y de pensar que lo que se ha escrito no está bien es positivo para aprender lenguas".