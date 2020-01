Éstas son las fechas de los grandes conciertos del 2020 en Sevilla

Tras un año en el que la ciudad ha acogido los premios de la música más importantes del mundo, los MTV EMA 2019, Sevilla albergará una gran cantidad de conciertos además de varios festivales de música que harán disfrutar a todos los sevillanos dado a que se presenta una agenda de música muy variada. Los espectadores hasta tendrán la posibilidad de elegir varios espectáculos el mismo día o fin de semana.

Enero

El primer mes del año viene cargado de conciertos y vueltas al ruedo de un gran artista sevillano con sombrero. El primer concierto del año lo ha protagonizado el violinista Ara Malikian que, desde la última vez que actuó en Mairena del Aljarafe tras haber tenido que suspender varios conciertos por problemas personales, ha vuelto a pasar por Sevilla para dar un concierto en FIBES.

La segunda semana del año viene marcada por la vuelta a los escenarios de El Barrio. El gaditano vuelve a Sevilla para presentar ante su público 'el danzar de las mariposas' con un doble concierto, el 10 y 11 de enero, en el polideportivo San Pablo. La artista ubetense, Zahara, ha aparcado temporalmente su gira de conciertos para realizar unos conciertos únicos. Siete citas en las que incluye a Sevilla para el próximo 11 de enero en el Cartuja Center.

También actúa Shotta el próximo 18 de enero. El rapero sevillano, hermano del también maestro de ceremonias Tote King, hace escala en Sevilla con motivo de su fin de gira en la Sala Fanatic.

El último fin de semana del mes viene marcado por dos grupos muy diferentes en cuanto a su temática y estilo musical, Pol 3.14 y Mago de Oz. Por una parte, Pol 3.14 realiza una breve gira con motivo de su décimo aniversario de la canción 'Bipolar'. En cambio el grupo de folk metal que no pudo actuar en el pasado Rio Fest de septiembre de 2019, Mago de Oz vuelve a Sevilla para la alegría de todos aquellos que se quedaron con las ganas de verles en directo.

Febrero

Este mes comienza fuerte. Jorge Drexler, el ganador de un Óscar a la Mejor Canción Original en 2004 con la canción 'Al otro lado' en la película 'Diarios de motocicleta', da un concierto en el Cartuja Center el 1 de febrero con motivo de la presentación de su nuevo trabajo 'Silente'.

El 7 de febrero, uno de los artistas más conocidos de música urbana como Recycled J, viene a la Sala Custom de Sevilla para actuar ante un público que siempre se entrega a sus canciones en todos y cada uno de los conciertos que realiza por toda España.

La tercera semana viene marcada por otros dos conciertos, uno de ellos el 14 de febrero. Los encargados de abrir este fin de semana en el auditorio FIBES son los sevillanos de Siempre Así, que continúan con su gira 'Siempre Así Sinfónico'. En cuanto al sábado 15 de febrero, llega a la mismísima Sala Custom un artista que tiene raíces sevillanas, Rayden.

Siguiendo por la Sala Custom, los 21 y 22 de febrero se convierten en escenario de Operación Triunfo. Dos de las chicas de OT, Alba Reche el 21 y Julia Medina el 22, dan su primer concierto en la capital andaluza.

Para finalizar el mes, un concierto en un año bisiesto. Llega El Arrebato con su Tour Abrazos el mismo 29 de febrero para cantar entre otras canciones el famoso himno del Sevilla FC.

Marzo

El 6 de este mes hay un abanico de posibilidades, desde el grupo de moda Sinsinati pasando por la popular cantante y actriz madrileña Paloma San Basilio, hasta el más que conocido grupo de Los Secretos. Sinsinati, el grupo que ha crecido como la espuma durante este último año pasa por segunda vez por Sevilla, esta vez actúa en la Sala Custom. Por su parte, la cantante San Basilio lo hace en el Cartuja Center, mientras que Los Secretos concentra a sus seguidores en el Teatro Los Remedios.

La segunda semana destaca por la llegada de unos viejos conocidos de la popular serie de Antena 3 Los Hombres de Paco, en la que salían por aquel entonces unos jóvenes del grupo Pignopise. Este grupo lo encabeza el ex futbolista del Real Madrid y actual colaborador de la Cadena SER, Álvaro Benito. Pignoise actúa el próximo 13 de marzo en el CAAC (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo). Le sigue el artista madrileño Zetazen, quien recogerá el testigo de los anteriores para realizarlo al día siguiente pero en la Sala Fanatic.

Los días 20 y 21 están repartidos para tres artistas. La cantante internacional de trap, Bad Gyal, se hace con el primero de los dos días con un concierto en la Sala Custom. El 21, el ex integrante del grupo Auryn, Dani Fernández, toma el relevo de la trapera para proceder con su gira 'incendios'. También actúan Los Gemelos Cortés en el Teatro Los Remedios, dos niños que se dieron a conocer en el popular programa de televisión La Voz Kids de Telecinco.

El primer festival del año lo protagoniza el Primavera Sevilla Festival, que celebra su segunda edición

Para cerrar este mes, la cantautora malagueña Vanesa Martín, regresa a la capital hispalense el próximo 30 de marzo para dar un espectáculo con un formato más íntimo y cercano en el Teatro Maestranza. El entradas se agotaron en nada más y nada menos que cinco horas.

Abril

En plena primavera, la época de conciertos no acaba. El primero de ellos viene caracterizado por sones vascos, pues Mikel Erentxun llega al Teatro Los Remedios para llevar a sus seguidores canciones como la 'mañana', una de las más conocidas por el natural de San Sebastián.

La banda madrileña, Vetusta Morla, no llegará al Cartuja Center hasta el 16 de abril tras haber agotado la cita del 17. El sexteto hace una parada en la capital andaluza con una gira en la que presentan su álbum 'MDLS - canciones dentro de canciones'. Tras ellos, la próxima en pasar por Sevilla es la ganadora de Operación Triunfo 2017, Amaia Romero, que actúa el sábado 18 en el Cartuja Center.

El día 23 para poner fin al mes de abril, actúan Chayanne en el Estadio Olímpico de La Cartuja -un concierto único en Sevilla- y la banda de pop-rock Marlon en la Sala La Calle.

MAYO

Como antesala al verano, llega mayo que es el mes en el que hay un mayor número de conciertos en Sevilla. Comienza con la soprano Ainoha Arteta y el grupo canario de Efecto Pasillo, quienes actúan el 9 del mismo mes en FIBES y en la Sala Malandar, respectivamente.

También visita la ciudad un clásico, José Luis Perales. Lo hace por partida doble tras llenar el primero de los dos días señalados en el calendario, 16 y 17 de mayo, en el Cartuja Center de La Cartuja.

Fin de semana de infarto el que se avecina con el día 22. Además de los conciertos de la cantante Sofía Ellar en la Sala Custom y de la ex concursante de Operación Triunfo, Miriam Rodríguez en el Cartuja Center, llega Interestelar. Este festival de música urbana, mayormente, va a traer este año a uno de los artistas más conocidos a nivel nacional, Leiva.

La banda estadounidense Guns N' Roses actúa en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla el próximo 23 de mayo de 2020, en la que va a ser su única actuación en España dentro del tercer tramo europeo de su gira Not In This Lifetime.

El mes lo cierran dos bandas legendarias el mismo 30 de mayo.Por una parte Extremoduro que, ya anunciada su separación, realiza una gira de despedida para contentar a todos sus seguidores tras conocer tal noticia. Por el otro, la mítica banda de La Polla Récord, quienes tras 16 años de inactividad vuelven a los escenarios.

JUNIO

El mes de junio, además de dar la bienvenida al verano, hace lo propio con tres conciertos que concentra a miles de personas. Uno de los más esperados, el de David Bisbal, quien actúa el 6 de mayo en el Auditorio Rocío Jurado. El 12 de junio será el palmeño Antonio José quien actúa en el Auditorio Rocío Jurado, al igual que la sevillana Pastora Soler, que lo hace el 19. El 25, en el Estadio Olímpico, Marc Anthony lleva a cabo un concierto único en la ciudad hispalense.

Septiembre

No es hasta bien terminado el verano cuando vuelven los conciertos a la ciudad. El más esperado del año, según la velocidad en la que agotó las entradas por internet, es el que hace el onubense Manuel Carrasco el 19 de septiembre.

El sevillano Beret actúa por vez primera en el Auditorio Rocío Jurado tras haberlo hecho en otros escenarios como la Sala Custom y el centro hípico de Mairena del Aljarafe. Con su gira Prisma, en cuyo disco han participado artistas de la talla de Melendi o Pablo Alborán, actúa en su ciudad natal el día 26.

Octubre

La cordobesa India Martínez vuelve a los escenarios y, aunque ya haya iniciado su particular gira, el concierto en Sevilla se hará de rogar pues no es hasta el día 10 de octubre cuando actúa en el Auditorio Rocío Jurado, un espectáculo muy especial debido a que hacía ya años que la artista no realizaba una gira de tal calibre.

Noviembre

Andrés Suárez celebra su último concierto de la gira 2020 en la ciudad de Sevilla el 14 de noviembre en la Sala Custom, donde repasa sus temas más conocidos además de los más novedosos que el propio artista incluye en su último disco.