Las entradas del concierto de Guns N' Roses en Sevilla, tipos y precios

Un clásico del rock and roll aterriza el 23 de mayo en la capital hispalense, concretamente en el Estadio Benito Villamarín. Se trata de la mítica banda Guns N'Roses que, encabezada por el vocalista Axl Rose, brindará un concierto catalogado como la única oportunidad de disfrutar del grupo en España durante el 2020 para su gira 'Not in this lifetime'.

Aunque las entradas estarán a la venta para el público general a partir del 20 de diciembre a las 10:00, según ha avanzado Live Nation, todos sus clientes registrados podrán adquirir las mismas en la preventa que comienza el día 19 de diciembre a las 10:00 a través de su página web.

Precios de las entradas

Para el público en general en la web de Ticketmaster, se podrán adquirir las entradas para el concierto en sus distintas zonas disponibles, eligiendo en el mapa de situación interactivo. Las entradas más baratas tienen un coste de 51 euros mientras que las más caras tienen un precio de 1.201, para vivir una experiencia VIP, que incluye como caminar entre bambalinas y subirse al escenario.

Los interesados en vivir el concierto lo más cercano al escenario pueden decantarse por las entradas de pista A, que salen a 181,59 euros. Si buscan una opción más económica, pueden optar por la B cuyo precio baja a casi la mitad que la anterior, 90,50 euros.

Por otra parte, aquellos que quieran disfrutar del concierto de Guns N' Roses en Sevilla de una forman más cómoda y desde un punto de vista más alto, pueden decidirse por presenciarlo desde cualquiera de los tres anillos del estadio abiertos para este espectáculo.

La primera de las gradas, tiene un precio de 119 euros. Una grada más arriba, sale por 107,50 euros, aunque también hay entradas más baratas que salen por 62,50 euros y 51 euros en las zonas curvadas y más elevadas del estadio.