El hotel Only You Sevilla celebra su primer aniversario

Evento del primer aniversario Only YOU Hotel Sevilla

Only YOU Hotel Sevilla celebró la noche del jueves 22 de mayo su primer aniversario con una gran fiesta que reunió a celebrities, autoridades, representantes del mundo cultural, artístico y empresarial, así como a numerosos amigos de la marca y de Palladium Hotel Group. Más de 500 asistentes pudieron disfrutar de una velada única que convirtió al hotel en el epicentro de la vida social sevillana y que reafirma su posicionamiento como referente del estilo de vida urbano y cosmopolita en la ciudad. La celebración, bajo el concepto “The Secret Garden”, transformó los espacios del hotel en un jardín secreto lleno de creatividad y sorpresas.

El evento comenzó con un acto institucional con la presencia de distintas autoridades locales y directivos de Palladium Hotel Group y de su marca lifestyle Only YOU Hotels, seguido de un recorrido por los espacios más emblemáticos del hotel y un brindis oficial en la Suite Presidencial. Entre los asistentes se encontraban el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal; el presidente de Palladium Hotel Group, Abel Matutes Prats; el CEO de Palladium Hotel Group, Jesús Sobrino; la subdirectora general de Palladium Hotel Group, Carmen Matutes; y el director general de Business Unit Lifestyle Brands de Only YOU Hotels y Bless Collection Hotels, Juan Serra; entre otros.

En palabras de Jesús Sobrino, director del hotel: “Celebramos el primer aniversario de Only YOU Hotel Sevilla con orgullo por el recorrido realizado y muy agradecidos por la calidez con la que nos ha recibido la ciudad. Gracias a su ubicación privilegiada, su diseño contemporáneo con alma andaluza y su firme apuesta por la excelencia gastronómica, el hotel se ha integrado naturalmente en la vida de esta ciudad espléndida, manteniendo la esencia de una marca con mucha personalidad y siempre ligada a la cultura local”.

Posteriormente, se dio paso al evento principal, donde la música, la gastronomía y el diseño crearon una atmósfera festiva y sofisticada. El evento contó una cuidada ambientación floral diseñada por Verde Oliva (encargados de la floristería que alberga el hotel), actuaciones musicales en vivo y sesiones de DJ –como las de Javier Botella, Marieta DJ, Merino y Xite & Clara a DJ Set– estaciones gastronómicas para degustar las diferentes propuestas del hotel con su restaurante Trotamundos y el dulcero Manu Jara–, cócteles de autor en Limbo Cocktail & Pool Lounge (el bar situado en la zona de la piscina del hotel), visitas privadas a las suites más exclusivas –entre las que destacó The Icónica Suite.

La cita congregó a numerosas personalidades del panorama nacional, incluyendo artistas, diseñadores, empresarios, influencers y medios de comunicación. Entre ellos se encontraban la actriz Belén López; el influencer venezolano de moda masculina, Magno Scavo; las socialités Raquel Bollo y Raquel Revuelta; los comunicadores José Antonio León, Cristóbal Soria y Rafael Cremades; los conocidos chefs Daniel del Toro y Carlos Alba; las cantantes Joana Jiménez y Esperanza Fernández; el torero Eduardo Dávila Miura; y las creadoras de contenido como Macarena Silva, Margarita de Guzmán y Tala Álvarez Pareja-Obregón. Así, el evento se consolidó como uno de los hitos sociales y culturales de la temporada en Sevilla.

Todos los invitados tuvieron la ocasión de descubrir en primicia de The Icónica Suite, una exclusiva habitación especialmente diseñada con detalles que evocan el universo musical del Icónica Santalucía Sevilla Fest, del que la marca es patrocinador oficial. La experiencia Icónica que ofrece Only YOU Hotel Sevilla incluye además dos entradas VIP para el concierto programado la noche de la estancia, garantizando una vivencia única donde la música se respira desde el check-in hasta el amanecer. Con esta iniciativa, el hotel no solo potencia su propuesta diferencial dentro del panorama hotelero sevillano, sino que se consolida como un epicentro cultural y social durante las semanas del festival.

Desde su inauguración hace un año, Only YOU Hotel Sevilla se ha convertido en un icono de una experiencia cosmopolita en la ciudad. Ubicado estratégicamente frente a la estación de Santa Justa, en el barrio de Nervión, el hotel ha sabido conjugar la esencia sevillana con una visión cosmopolita, atrayendo tanto a viajeros llegados de cualquier parte del mundo como a visitantes locales. Diseñado por el interiorista Lázaro Rosa-Violán, el hotel cuenta con 209 habitaciones distribuidas en siete plantas, todas ellas concebidas para ofrecer el máximo confort y una experiencia que conecta al huésped con la cultura y el ritmo de la ciudad. Una de las claves del éxito de Only YOU Hotel Sevilla ha sido su potente propuesta gastronómica. En Trotamundos, el chef Roberto Pérez firma una carta que fusiona sabores internacionales con ingredientes y guiños locales. El espacio Breakery with Manu Jara ofrece una propuesta creativa de panadería y pastelería artesana, y Limbo Cocktail & Pool Lounge, cuenta con una propuesta de cócteles de autor y cocina informal en la zona de piscina.

Además, el hotel ha apostado por convertirse en un lugar de encuentro y celebración: su Weekend Brunch, los afterworks, las sesiones de DJ, y numerosas presentaciones y eventos culturales han dado forma a una programación que se actualiza continuamente y que refleja el ADN de la marca. Con gimnasio 24h, piscina de 70 m², floristería propia que gestiona Verde Oliva, y nueve salones para todo tipo de celebraciones con equipo propio de diseño de eventos, Only YOU Hotel Sevilla no es solo un hotel, sino un espacio integral de estilo de vida. Su localización, a escasos metros de los principales monumentos de la ciudad, lo convierte en punto de partida ideal para conocer la ciudad.