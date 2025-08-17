Kilómetros solidarios con la Policía Nacional en Sevilla

La Policía Nacional organiza en Sevilla una carrera solidaria que se celebrará el próximo 14 de septiembre y que servirá para recaudar fondos destinados a la asociación Andex, de padres de niños con cáncer. El evento lleva por nombre Ruta 091 y la distancia que recorrerán los adultos será precisamente de 5.091 metros, en un guiño al teléfono de la Policía Nacional.

El plazo de inscripciones está abierto desde el pasado mes de julio y concluye el 8 de septiembre. Participar en esta carrera tiene un coste de 15 euros, si bien existe un dorsal cero en el que cualquier ciudadano puede hacer la aportación que desee (el mínimo es de un euro), sin necesidad de correr. Esta aportación, así como la inscripción, puede hacerse a través de una web creada para ello (ruta091.es/carrera/carrera-solidaria-ruta-091-sevilla-2025). La bolsa del corredor se recogerá en Viding Piscinas Sevilla los días 11, 12 y 13 de septiembre.

En el evento pueden participar mil personas, repartidas en 950 adultos y 50 niños. Éstos serán los primeros en correr, que harán un tramo de 600 metros a partir de las diez de la mañana. Sobre las diez y media saldrá la carrera de los adultos, que partirá desde la Plaza de España y tendrá un recorrido por el Parque de María Luisa y sus inmediaciones, para finalizar en el mismo punto de salida.

Tras las carreras habrá una serie de exhibiciones de distintas unidades y medios policiales, animación, entrega de trofeos, regalos y sorpresas. Para ello se habilitarán distintos stands de los patrocinadores de la carrera. El evento cuenta con la coordinación del Ayuntamiento de Sevilla y con la colaboración del Banco de Santander y Mupol como patrocinadores generales. Otras entidades como Viding, Ohla, Supermercados Mas, Coca-Cola, Protección Civil, las fundaciones del Sevilla y el Betis, Cruzcampo, Alcampo, Estrella Galicia, Sprinter, Mazda, Morgan Crossfit, Samu, Cruz Roja, Abades, Hamburdehesa, Carrefour, Vitaminwell y Ecotic también aportan al acto.

La carrera fue presentada en julio en la Jefatura Superior de Policía por el comisario jefe provincial de Sevilla, Ernesto López Ganfornina;el representante del Banco de Santander, Jesús del Rey; y el gerente de Andex, Miguel Ángel García. Precisamente esta organización cumple 40 años y está inmersa en la consecución de un nuevo espacio denominado Planta Zero, una unidad de oncología hematológica destinada exclusivamente a adolescentes.