La locura por lo japonés se desata en Sevilla: sushi, manga, videojuegos y mucho más

Es mucho más que una moda, lo japonés se instauró en nuestras vidas hace décadas levantando pasiones y desatando una locura que ha llevado, incluso, a la apertura de tiendas especializadas en ello. Desde la tecnología (móviles, videojuegos, realidad virtual...), pasando por el manga y el anime hasta los más que reputados restaurantes de comida tradicional nipona, ¿a quién no le aptece un buen barco de sushi de vez en cuando?, Sevilla se sumó a esta tendencia y hoy son muchas las actividades que a lo largo del año recoge y atrae a miles de visitantes amantes de la cultura asiática.

Sin ir más lejos, este fin de semana, dos eventos, la Semana de Cultura Japonesa en Coria del Río y la Japan Tour en Alcalá de Guadaíra, son citas más que esperadas por el público afín. Aún más multitudinario es el Mangafest, uno de los mayores festivales de manga y cultura japonesa de España que, del 2 al 4 de diciembre, llegará a Fibes.

Japan Tour en Alcalá de Guadaíra

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, a través de la delegación de Juventud vuelve a poner en marcha una nueva edición del Japan Tour los días 15 y 16 de octubre. La delegada de Juventud, Rosa Carro, ha explicado que "desde que pusimos en marcha este evento lo planteamos como una propuesta de ocio alternativo para los jóvenes y para las familias alcalareñas".

La delegada de Juventud ha asegurado que en las últimas ediciones "hemos superado las 5.000 visitas ya que la entrada de Japan Tour en Alcalá de Guadaíra es completamente gratuita". También ha informado que las puertas del festival, que se celebra en la Caseta Municipal, se mantendrán abiertas ambos días en horario de 11:00 a 20:00. El acceso es libre hasta completar el aforo.

En esta quinta edición, Japan Tour ofrecerá una extensa zona dedicada al ocio electrónico, con zona de juego libre, torneos y realidad Virtual.

En la zona de juego libre, los asistentes podrán jugar a videojuegos de la categoría de Super Smash Bros. Ultimate, FIFA 23, Tekken 7, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, Dragon Ball FighterZ, Kimetsu no Yaiba-Guardianes de la Noche o My Hero One's Justice, el juego basado en la exitosa My Hero Academia. No faltarán videoconsolas PlayStation 5 con Spider-Man: Miles Morales o el último Ratchet & Clank.

En cuanto a los torneos, durante el fin de semana, se dispondrán varias competiciones: Super Smash Bros. Ultimate, FIFA 23, Tekken 7, o Dragon Ball FighterZ. Las inscripciones se realizan en la propia zona de torneo.

Más allá de los videojuegos, a lo largo de todo el fin de semana, Japan Tour presenta numerosas actividades para todos los públicos. Los asistentes podrán participar en talleres para desarrollar la creatividad o juegos de mesa variados. Además, en el escenario se van a celebrar concursos, propuestas para los enamorados del Cosplay y el K-pop, música y mucho más.

Semana de Cultura Japonesa en Coria del Río

Demostraciones de gastronomía japonesa en directo, talleres gratuitos de caligrafía, máscaras o bonsáis, y, la gran novedad de esta edición, videojuegos y realidad virtual. La Semana de Cultura Japonesa vuelve a celebrarse hasta el domingo 16 de octubre y lo hará por todo lo grande con la intención de atraer a cientos de visitantes a la localidad.

Un año más, Coria del Río celebra su ya consolidada Semana de Cultura Japonesa, un evento único, original y muy atractivo, que ofrece a la provincia de Sevilla y a toda Andalucía un amplio programa de actividades formativas, lúdicas, gastronómicas y culturales. Actividades orientales gratuitas para todas las edades y para disfrutar con familiares y amigos. Se trata de una semana muy esperada a lo largo de todo el año y que atrae a un cada vez mayor número de visitantes. Esta edición, vuelve a acercar la cultura japonesa, tan emblemática para Coria del Río, al público general y aporta además muy interesantes novedades.

A partir del viernes 14 de octubre, las actividades se instalarán en la calle Cervantes, para que cualquier persona pueda participar y disfrutar de los talleres gratuitos de Omamori, máscaras Kitsune, Hama japonés, Cubecraft, bonsáis, caligrafía japonesa, hanafuda y juegos japoneses. Todo ello se impartirán el viernes de 17:00 a 21:00, el sábado de 12:00 a 21:00, y el domingo de 12:00 a 14:00.

En ese mismo horario, la cocina japonesa estará abierta para ofrecer lo mejor de la gastronomía japonesa: sushi, yakisoba, dorayaki, boi nigiri, etc.

Además, el viernes comenzará la primera sesión de videojuegos y realidad virtual, a las 17:00 en el Ayuntamiento. También a las 17:00 se celebrará un concurso con temática japonesa. Y a las 19:00, el chef del restaurante Oshiro, ofrecerá un show cooking en el escenario ubicado en la calle Cervantes.

El sábado 15 de octubre comenzarán los talleres a las 12:00, y desde esa hora también estarán operativos los videojuegos, la realidad virtual y la cocina japonesa. A las 13:00 se celebrará la ceremonia del té; a las 17:00 tendrá lugar el espectáculo de danza de Butoh; a las 18:00, la calle Cervantes se convertirá en una pasarela para acoger el desfile de Yukatas; a partir de las 19:00 se volverá a realizar un show cooking; y a las 20:00 habrá una nueva ronda de concursos con temática japonesa.

Ya para el domingo 16 de octubre, desde las 12:00 hasta las 14:00, se pondrán en marcha de nuevo los talleres, la cocina, los videojuegos y la realidad virtual. Además, a esa hora se ofrecerá el último show cooking. Y a las 13:00, finaliza el programa de actividades con una sesión de concursos con temática japonesa.

Entre las actividades, destaca como curiosisad, la exposición de los jerezanos Gabriela Diosdado y Domingo Martínez, Dúo Equipo Creativo, que expondrán más allá de este fin de semana, hasta el 30 de octubre, sus estampaciones japonesas Gyotaku, en la sala Andrés Martínez de León de Coria del Río.

Gyotaku es una técnica no tóxica tradicional japonesa de "estampación de peces" muy extendida en algunos países asiáticos. Se originó a mediados del siglo XVI, tal vez procedente de China, aunque las últimas investigaciones le dan su localización exacta en Japón. La impresión más antigua se remonta a 1862 durante la época Edo.

El origen fue registrar las capturas de una buena noche de pesca, conservando la memoria de los trofeos mediante sus huellas, un concepto tan hermoso como práctico.

El término significa gyo-tah’-koo, "frotar" y "pescado", una palabra registrada en la primera exposición celebrada en la Galería Matsuya de Tokio en 1955.

Mangafest

Mangafest, el Festival de Cultura Asiática, el ocio digital y el entretenimiento de Sevilla, vuelve al Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) los días 2, 3 y 4 de diciembre. Y pone sus entradas a la venta este viernes con un 20% de descuento.

Tras el éxito de la pasada Summer Edition, que se celebró en Fibes el pasado mes de junio, el festival regresa con su cita habitual el primer fin de semana de diciembre con el espacio más grande para videojuegos de Sevilla. Esta zona para gamers, la más amplia desde que Mangafest arrancó su andadura en 2012, contará con todas las novedades de la industria, torneos, experiencias de realidad virtual, talleres de formación y robótica.

Asimismo, Managfest traerá a la capital hispalense una vez más lo mejor del manga, el anime, la cultura asiática y el K-Pop. Con centenares de actividades concebidas tanto para los amantes de la cultura asiática y de la ficción como para las familias, se erige como una cita obligada del invierno sevillano.

El festival también contará con invitados de primer nivel, nacionales e internacionales. Actores y actrices, youtubers, creadores y creadoras de contenido, artistas, cosplayers, o streamers ofrecerán espectáculos y se codearán con los asistentes.

La venta de entradas arrancó el pasado verano y lo hizo con una interesante promoción de lanzamiento: los primeros 1.000 compradores se llevaron su entrada con un descuento del 20%. Las entradas se pueden adquirir en www.mangafest.es. Lo mejor de la cultura asiática, manga, anime y videojuegos vuelve a Fibes los días 2, 3 y 4 de diciembre.