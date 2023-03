Cuando la luna nace en la provincia de Sevilla

La luna sobre el peñón de Algámitas en una imagen del astrofotógrafo afincado en Morón, Jordi L. Coy ha sido una de las finalistas del Sony World Photograpphy Awards 2023. La imagen ha sido publicada en varios medios internacionales como The Times o Forbes y su autor le puso el título de Lunar Eruption "porque da la impresión de que el peñón es un volcán del que nace el satélite como una de sus rocas volcánicas.

"Siempre voy buscando formaciones naturales que de una forma u otra coincidan de una manera especial con la Luna, y en cuanto vi esta montaña no se me quitó de la cabeza esta idea hasta que lo he podido conseguir", comenta este alicantino afincado en Morón desde el pasado mes de junio. El peñón es uno de los puntos más altos de la provincia de Sevilla con 1.121 metros.

Estas fotos tienen un gran trabajo detrás. "Conseguí el punto exacto después de hablar con el dueño de una de ellas para poder acceder y desde allí pude encontrar una ventana muy justa entre árboles y montañas para que esa silueta quedase libre a la vista. En casos como este tenemos un pequeño margen para poder acercarnos o alejarnos, ya que si nos pasamos o no llegamos, la luna ya no coincidiría respecto al tamaño aparente", explica.

"Desde la base de Morón pude ver cómo por la trayectoria y las características del peñón podía parecer como si la luna saliese de su interior. El punto concreto es una finca privada entre este municipio y Pruna", explica. Una imagen donde todo está planificado. "Una foto como esta puede llevar detrás cinco días de trabajo y estudio", asegura.

Su próximo destino es la zona del Cerro del Hierro y el objetivo, dar clases y organizar talleres de astrofotografía. La obra de Jordi Coy ha sido reconocida dos veces por la NASA y sus imágenes han sido publicadas por National Geographic. Un fotógrafo que dejó su trabajo en una empresa de curtido de pieles para dedicarse a capturar momentos como el del "nacimiento de la luna". Hace unos diez años comenzó con la fotografía nocturna. Para ello se ha formado con diferentes cursos e incluso un máster en la Universidad de Elche.