'Los lunaritos, un cuento sobre la felicidad' (o su búsqueda) de la sevillana María Rivero

Con motivo del Día más Feliz del Año (Yellow Day), María Rivero invita a los más pequeños de la casa a descubrir su libro Los lunaritos, un cuento sobre la felicidad, que desarrolla de manera divertida y pedagógica un eterno anhelo de la humanidad.

Los lunaritos, un cuento sobre la felicidad, disponible en la mayoría de librerías españolas, es un libro ilustrado para niños obra de María Rivero, publicado por la Editorial Gunis y creado con fines benéficos, puesto que una parte del precio del libro va destinada a la Fundación Síndrome de Dravet, que realiza una labor social con los niños afectados por esta enfermedad rara (epilepsia mioclónica severa en la infancia). Es una forma rara y catastrófica de epilepsia intratable que comienza en el primer año de vida, con una incidencia estimada de 1 de cada 16.000 nacimientos. Cada 23 de junio se celebra el Día Mundial del Síndrome de Dravet.

El libro gira en torno a ese concepto vital de la felicidad, pero también otros esenciales para la educación de los niños de una manera divertida y pedagógica. Su protagonista es Triana, una niña que se siente triste por el fin de la sevillana Feria de Abril, del mismo modo que lo están los lunares de su traje de flamenca, preocupados por quedarse un año en el armario, de manera que diseñan un plan para devolver la felicidad a la niña y a todos sus amigos.

Buscar el significado de la felicidad

Explicar conceptos muy complejos de manera muy simple no es tan fácil como pensamos. Pero algunos, queramos o no, son necesarios de comprender aunque sean tan subjetivos que no tengan una definición como tal. Si hay un concepto sobre el cual gira la vida de las personas que es difícil de explicar porque cada cual lo va a entender de una manera particular es la felicidad. Cualquiera puede conseguir explicar qué es la felicidad, pero difícilmente coincidirá con la respuesta de otra persona. La felicidad es un elemento consustancial a la vida pero de máxima complejidad, tanto para alcanzarla como para explicarla.

Es un libro que toma forma en marzo de 2020, con toda la población española confinada por la emergencia sanitaria. "Los niños estaban encerrados en casa y para mí fue una forma de recapacitar y ver que a los niños hay que hablarles de la felicidad. Dentro de su educación debe haber una parte destinada a saber manejar su propia sensibilidad, su psicología, sus emociones", recuerda la autora, María Rivero.

Hablar a los niños sobre la felicidad es un elemento esencial en el desarrollo vital de los niños, en opinión de la autora, puesto que al no hacerlo "estamos dejando atrás una formación que es de las más importantes y es un pilar fundamental para el desarrollo futuro de sus vidas. Por más que queramos a alguien no es posible hacerlo feliz, vemos que no somos capaces de llegar. Una madre o un padre no va a ser capaz de dárselo todo a un niño o niña y protegerlo de todo en la vida. Hay que enseñarle que tiene que encontrar ese camino. El libro es un camino para hablarle a los niños de la felicidad, algo que la humanidad ha buscado permanentemente".

Se trata de una publicación divertida y apta para cualquier niño y niña, escrita en mayúsculas para favorecer su lectura y en el que, además de la felicidad, se tratan otros elementos con gran peso en la formación infantil como la decepción, la tristeza y los recuerdos.

El Día más Feliz del Año (Yellow Day) se celebra cada 20 de junio por ser una de las jornadas con más luz, coincidiendo con el inminente inicio del verano y de las vacaciones, y por ofrecer habitualmente temperaturas aún agradables, sin los agobios de las altas temperaturas de julio o agosto. Se contrapone al Blue Monday, considerado el día más triste del año (tercer lunes de enero).

La autora, María Rivero

María Rivero nació en Sevilla y desde siempre ha estado cerca del mundo del arte. Empezó a hacer teatro siendo niña y comenzó sus estudios en el conservatorio de Danza Española. Compaginó su Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas con la carrera de Arte Dramático en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla y en el Centro Andaluz de Teatro. Cuando terminó sus estudios decidió emprender proyectos en varios sectores, y cursar un MBA. Compagina su faceta empresarial con sus proyectos artísticos y culturales.