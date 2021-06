“Los niños no se extrañan al encontrar la diversidad de la sociedad en los cuentos”

Manuel Calvente y Kike de los Reyes se conocen desde que leían cuentos en Los Palacios, donde compartieron aula hasta que llegaron a la Facultad de Ciencias de la Información. Entonces, Calvente optó por la Comunicación Audiovisual y De los Reyes por el Periodismo. Ambos firman ‘Cuentos clásicos para niñas y niños de hoy’ (editorial Ocala), con dos volúmenes en el mercado, versión en inglés del primero y traducción al braille el segundo, en los que revisan los relatos de toda la vida para permitir que entre las hadas y los maleficios brillen los valores de la sociedad del siglo XXI.

–Muchos se preguntarán: ¿y si es un clásico, para qué tocarlo?

–Kike de los Reyes (KR). La mayoría de los cuentos clásicos populares provienen de la tradición oral, con la peculiaridad de que no conocemos su texto original. Las versiones que nos llegan son adaptaciones que realizaron Perrault o los Grimm y más tarde Disney. Como dice la profesora Sáez Sotomayor, “lo invariable en estos relatos no es más que su esqueleto, su estructura elemental; el ropaje que lo recubre adopta formas diferentes en cada lugar y cada cultura”. Es lo que hemos hecho, recubrir ese esqueleto con ropajes del siglo XXI.

–¿Se debe hacer una lectura diferente de un clásico de la literatura de adultos, que nos habla en sí mismo del mundo que lo inspiró, que de la literatura infantil?

–Manuel Calvente (MC): La diferencia es que en los clásicos de adultos contamos con un texto original. El Quijote es como lo escribió Cervantes y cuando se adapta se busca divulgar la obra entre los jóvenes, pero existe el original que hay que respetar. Nuestro objetivo no es dar a conocer esos cuentos, que son globales, sino transmitir valores por medio de ellos.

–¿Por qué esos relatos de ‘Cuentos clásicos para niñas y niños de hoy’ han resistido si ya hay otra literatura infantil más diversa?

–MC. Seguramente por la fortaleza de su estructura elemental, el esqueleto del que hablaba Kike y su flexibilidad para ser adaptados a lo largo del tiempo. Y, por supuesto, gracias al cine y a Walt Disney, que arrasa con versiones anteriores y convierte las suyas en un producto cultural consumido y conocido en todo el planeta.

–En 2019 un colegio de Barcelona retiró 200 cuentos de su biblioteca por los estereotipos sexistas, entre ellos Caperucita y Blancanieves. ¿Lo creen acertado?

–KR: La utilidad de nuestras adaptaciones reside en compararlas con las conocidas. Es ahí cuando las niñas y los niños descubren las diferencias y se preguntan el porqué del cambio, cuando se estimula el espíritu crítico y se inicia el proceso de aprendizaje. Para que esto sea posible, ambas versiones deben convivir, tanto en la escuela o como en el ámbito familiar.

–¿Cómo es el proceso para hacer evolucionar los cuentos: parten de lo que quieren cambiar o de lo que van mantener?. ¿Son sus respectivos hijos consejeros?

–MC. Todo parte de jugar a los cuentos con mis hijas, Lola y Noelia. Me dicen que aún siendo las protagonistas, no hacían nada: sólo se quedaban dormidas a esperar que un príncipe las salvara. Inocentemente, denunciaban el protagonismo pasivo de las princesas y reivindicaban un rol más activo en el juego. A partir de ahí empezamos a cambiar las cosas que no nos gustaban de los cuentos.

–Una de sus apuestas son los nuevos modelos de familia: hay una madrastra estupenda, hermanastras que se adoran y los padres de la Bella Durmiente son una pareja de hombres.

–KR. El objetivo ha sido cambiar esas cosas que nos chirrían en el siglo XXI y hacerlo bajo una perspectiva de género, reflejando la diversidad familiar, racial y sexual de nuestra sociedad. Para las niñas y los niños esto es algo común y no se extrañan de verlo en los cuentos. En esta tarea ha sido fundamental el magnífico trabajo de las ilustradoras: María Villarino, en el primer volumen, y de Inma Fierro y Zandra Marín, en el segundo. Sus particulares estilos y técnicas dan luz, color y vida de forma extraordinaria a nuestros cuentos.

–A algunos niños que conozco les gusta de sus cuentos que los males, aunque parezcan mágicos, no los curen besos, sino sabios y galenos que estudian e investigan. Toda una reivindicación de la ciencia.

–MC. De la ciencia hecha por personas sabias, mujeres y hombres, como sucede en nuestra Blancanieves, y la basada en la investigación y el desarrollo de la galena del reino, como en nuestra Bella Durmiente, cuando los príncipes deciden invertir en ello y dejarse de supersticiones o de besos no consentidos. Esta reivindicación la reflejamos también al destacar el papel de mujeres científicas, como la médica china Youyou Tu o la científica asturiana Margarita Salas, a quienes van dedicados estos dos cuentos.

–¿Qué respuesta tienen?, ¿algún padre se ha enfadado por no reconocer a su malvado de referencia?

–KR. La acogida está siendo magnífica. En 2019, el Instituto Andaluz de la Mujer recomendó el primer volumen. Respecto a lo segundo, en nuestra Cenicienta, por ejemplo, el malo es el padre y cuando se lo leí al mío me pidió que el personaje se arrepintiese de cómo trataba a su hija. Es curioso, durante más de 200 años asumimos que la madrastra y hermanastras son seres perversos y nadie pide que tengan un momento de arrepentimiento, pero en cuanto tocas un poco los roles, saltan las alarmas, muestra del sexismo de nuestra sociedad.

–¿Cómo ha sido tener un libro traducido al braille?

–KR. Muy especial y refuerza la atención a la diversidad que iniciamos con los audiocuentos del primer volumen. Fue gracias a la petición que el Aula Específica del IES Joaquín Romero Murube de Los Palacios realizó a la ONCE cuando estaban trabajando nuestros cuentos.

–Se dedican a comunicación institucional, ¿es muy diferente trabajar con esos clásicos de lo que ahora se llama ‘construir un relato’ para un político o campaña?

–MC. En cualquier ámbito de la vida, profesional o personal, el mejor relato es el basado en la honestidad y el trabajo diario. Querer hacer bien las cosas con el objetivo de mejorar la sociedad. Te puedes equivocar, pero al menos duermes bien por la noche. Y eso te vale para versionar cuentos, para la política, para la comunicación o para freír chicharrones.