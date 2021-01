Cinco de Quartet y algunos vinilos

Hubo un tiempo en que mirábamos con envidia a los sellos de referencia norteamericanos, británicos, alemanes o franceses en su labor de recuperación, grabación y edición de algunas de las mejores bandas sonoras clásicas de la historia del cine. Los reconocibles colores y diseños de los lomos de los cedés de Varère Sarabande, La-la Land, RCA Victor, Silva Screen, DRG, Tadlow, Milan, Intrada, Marco Polo o Écoutez le cinéma, por citar los más importantes, destacaban en nuestra discoteca cinéfila como las joyas más preciadas de la colección, garantía de las mejores calidades sonoras y de unas cuidadas notas interiores que alumbraban todo el proceso de composición, reconstrucción o nueva grabación según el caso.

Esa envidia ya no es tal porque desde hace años el sello español Quartet Records, dirigido con gusto y criterio exquisitos por José María Benítez, uno de los mayores conocedores y promotores de la música cinematográfica y no sólo de nuestro país, se ha convertido ya, junto a su labor en la edición de música para el cine español contemporáneo (de Iglesias a Gaigne, de Velázquez a Arson), en la casa de algunas de las mejores ediciones internacionales de música cinematográfica clásica, como lo atestigua el hecho de que, para Jon Burlingame, prestigioso crítico especializado de la revista Variety, cuatro de sus lanzamientos más recientes estén entre los diez mejores que se han hecho en todo el mundo en este pasado 2020.

El primero de ellos es Endless night, de Bernard Herrmann (1911-1975), en una primera grabación y edición íntegras a partir de la reconstrucción de los materiales originales interpretados por la Orquesta Nacional del País Vasco dirigida por Fernando Velázquez, que repite aquí con el sello y el compositor norteamericano después de la deslumbrante recuperación y nueva grabación completa de la música para La novia vestía de negro, el filme de Truffaut, en 2018.

El Herrmann más romántico y misterioso emerge aquí de la mano de esta adaptación de Agatha Christie dirigida por Sidney Gilliat en 1971 en cuya banda sonora se dejan escuchar los timbres del sintetizador Moog y la voz de la soprano Nuria Rial entre los colores y modos habituales de la formación orquestal herrmanniana. De todo el proceso de búsqueda, reconstrucción y preparación de partituras y grabación, así como de los detalles sobre esta película menor y no demasiado conocida en la filmografía del compositor, dan buena cuenta las notas interiores de Frank K. Dewald.

El segundo lanzamiento viene acompañando el triste fallecimiento de Ennio Morricone (1928-2020) el pasado 6 de julio. La música para El bueno, el feo y el malo, apoteosis de la inventiva y la creatividad morriconianas en su amalgama de voces, gritos, silbidos, imitaciones instrumentales, trompetas y guitarras eléctricas, encuentra ahora una lujosa edición triple que incluye los materiales del disco original de 1966, una de las bandas sonoras más vendidas de todos los tiempos, el score completo nunca antes editado en toda su extensión y más de 50 minutos de materiales extras con piezas inéditas o no utilizadas finalmente en el filme procedentes de las sesiones de grabación originales.

El tercero celebra la música del compositor británico John Barry (1933-2011) para Cowboy de medianoche (1969), el oscarizado filme de John Schlesinger protagonizado por Dustin Hoffman y Jon Voight, para la que, además de la edición original del disco con las numerosas canciones pop incluidas en la película, entre ellas la popular Everybody’s talkin’ cantada por Harry Nilsson en varias versiones, se recupera ahora por primera vez el score íntegro, un trabajo eminentemente melódico protagonizado por la armónica de Toots Thielemans y co-producido por el prestigioso Phil Ramone.

Y el cuarto es Un puente lejano (1977), de John Addison (1920-1998), para el filme bélico de Richard Attenborough, sin duda uno de los más celebrados trabajos del compositor británico, especialmente gracias a su marcha militar, todo un clásico del género, del que aparece aquí remasterizado el disco original de 1969 junto con un segundo CD con el score completo y numerosas piezas y tomas alternativas.

No aparece en esta selecta lista, aunque podría hacerlo sin duda dada la calidad de la misma, la nueva edición (también en doble CD) de Desafío total (1990), la extraordinaria, proteica e influyente banda sonora de Jerry Goldsmith (1929-2004) para el filme de Paul Verhoeven, del que se cumplía en 2020 el 30º aniversario de su estreno con una nueva circulación en salas y la edición en blu-ray de una nueva copia restaurada.

Además de las ediciones de Quartet, para Burlingame también fueron las mejores de 2020 Agatha, de Howard Blake, y The Gerald Fried Collection (Dragon’s domain), Far and away (La-La Land) y The River (Intrada), ambas de John Williams, Hoffa, de David Newman, Two mules for sister Sara, de Ennio Morricone (La-la Land), y la nueva grabación de Rey de Reyes de Miklós Rózsa en el sello Tadlow a cargo de The City of Prague Philharmonic & Chorus dirigidos por Nic Raine.

Almodóvar en vinilo

Fruto del nuevo auge comercial del vinilo y su sonido analógico entre nostálgicos y coleccionistas, Quartet ha lanzado también una línea vintage que incluye títulos almodovarianos como Mujeres al borde de un ataque de nervios, de Bernardo Bonezzi, Átame, de Ennio Morricone, Todo sobre mi madre, de Alberto Iglesias, o el doble LP recopilatorio extraído de la integral Iglesias-Almodóvar que tiene ahora una segunda edición de su caja con 12 CDs que incluye como novedad la música para el corto La voz humana.