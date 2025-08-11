El pasado cobra vida en Sevilla en el Día Internacional de la Arqueología

La provincia de Sevilla conmemorará el Día Internacional de la Arqueología, que se celebra el 18 de agosto, con una programación especial organizada por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Las actividades, que se desarrollarán entre el 12 y el 18 de agosto, tendrán como escenarios principales el Conjunto Arqueológico de Carmona y el yacimiento romano de Itálica, en Santiponce.

La celebración pretende acercar la arqueología a la ciudadanía a través de propuestas innovadoras, culturales y divulgativas que permitan explorar el pasado de forma amena y participativa. En palabras de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, se trata de “impulsar el patrimonio arqueológico como motor cultural, educativo y económico en Andalucía”.

Carmona: mitología y rituales a la luz de los candiles

El Conjunto Arqueológico de Carmona ha preparado dos visitas nocturnas teatralizadas e iluminadas con candiles, que permitirán al público adentrarse en la vida y las creencias de la antigua Roma.

La primera de ellas, titulada Mitología y muerte en Roma, ofrece un recorrido guiado por los rituales funerarios romanos en la Necrópolis, integrando narrativa mitológica y escenografía. La segunda, Mitos y leyendas del cielo estrellado, está centrada en las constelaciones que llevan nombres de personajes mitológicos y cómo se relacionan con la cosmovisión antigua. Ambas actividades combinan patrimonio arqueológico, historia, astronomía y cultura popular en una experiencia inmersiva.

Itálica: cine entre ruinas para viajar a otras épocas

Por su parte, el Conjunto Arqueológico de Itálica cerrará el ciclo de cine al aire libre Itálica de cine. Historias eternas, en su propio Teatro Romano, con la proyección de dos películas que conectan pasado y presente. El 15 de agosto se exhibirá El Dorado, de Carlos Saura, mientras que el 16 de agosto será el turno de El imperio del sol, de Steven Spielberg. Un enclave único para disfrutar del cine en un escenario milenario.

Con estas actividades, Sevilla se suma a una celebración de alcance autonómico en la que participan más de 40 museos y conjuntos culturales andaluces. El Día Internacional de la Arqueología recuerda también la figura del arqueólogo sirio Khaled al Asaad, asesinado en 2015 por defender el patrimonio de Palmira.

La programación arqueológica en Sevilla está dirigida a todos los públicos y se enmarca en la estrategia de la Junta para fomentar el conocimiento y la conservación del patrimonio, integrándolo en la vida cultural de la ciudadanía.