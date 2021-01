¿Cuáles son las profesiones más demandadas y con mayor proyección laboral?

Ha pasado más de un año desde el inicio de un acontecimiento histórico que cambió las reglas tal y como las conocíamos. La pandemia ha obligado a todos a repensar y reinventarse para adaptarse a un nuevo escenario, tanto a nivel personal como,especialmente, a nivel laboral. Las profesiones más demandadas han cambiado y lascaracterísticas que las empresas buscan en los trabajadores también, siendo el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la resolución de problemas tres de las más solicitadas.

Para que los jóvenes conozcan de primera mano el día a día de algunas de estas profesiones, ESIC Business & Marketing School celebra una nueva edición de Generación ESIC el próximo 13 de febrero, de 11:00 a 13:30. Bajo el lema Hoy decides qué estudiar. Mañana harás lo que sueñas, profesionales de reconocidas empresas internacionales se reunirán con los jóvenes en un evento online, con el objetivo de ayudarles a conocer mejor el mundo de la empresa, el marketing y el digital business, así como las profesiones más demandadas para trabajar en el futuro.

Entre los ponentes de este año, se encuentran Esther Morell, Creative & Social Marketing Manager SEIB de Samsung; Ana Gómez, Head of Agencies ES y PT de TikTok; Alejandro Campos Ruis, Account Manager Amazon Web Services; Agnes del Olmo, planner estratégico y directora de cuentas de Pixel and Pixel Marketing and Design Solutions; Fátima Mrimou, Ejecutiva de Cuentas en Pixel& Pixel o Paloma Cabral, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de McDonald’s.

Además, tendrá lugar una mesa redonda enfocada al emprendimiento. Para derribar los mitos y leyendas en esta área, que contará con la presencia de Pedro Clavería, co-CEO y coFounder en Playtomic; Luis Jiménez, co fundador de Tipitent, y Hugo Rodríguez de Prada, cofundador de Grosso Napoletano.