La publicación de Malacara con la que hace crítica de la comparación del agua caída en Grazalema con Madrid

El pasado 2 de febrero entrada en la Península Ibérica la conocida como borrasca Leonargo, un temporal de lluvias y vientos de gran impacto que han asolado especialmente a la comunidad andaluza a lo largo de varios días. Durante la jornada del miércoles, día 4, algunos municipios como Huetor Tájar, en Granada, Écija y El Coronil, en Sevilla, o Arcos de la Frontera, en Cádiz, tuvieron que recibir la ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que acabaron viéndose obligados a desalojar a decenas de familias de sus casos.

De todos ellos, la peor parte se la está llevando Grazalema, municipio ubicado en la Sierra de Cádiz que en apenas 24 horas ha acumulado casi 600 litros de agua. La situación en uno de los pueblos con mayor encanto de la región está tan desbordada que su población al completo (unos 1200 vecinos y vecinas) ha tenido que ser evacuada ante el riesgo de un posible seísmo, puesto que a lo largo de las horas siguientes a las fuertes precipitaciones se han registrado varios temblores de tierra en la zona.

La grave situación ha dado lugar a que la mayoría de medios de comunicación tanto locales como nacionales estén haciendo cobertura de lo sucedido en la zona, algo que no es de extrañar dada las características del hecho. Sin embargo, algunos de ellos, con el objetivo de hacer más comprensible y cercana la información, han comparado la cantidad de agua caída en Grazalema con lo que llueve en Madrid en un año, una idea que ha dado mucho que hablar en redes sociales debido a la centralización de la información con la capital española.

La publicación de Malacara

Gaditano de nacimiento aunque asentado en Sevilla desde hace años, Lucas Melcón, más conocido en redes sociales como Malacara, no ha tardado en pronunciarse en su cuenta de Instagram sobre esta comparativa con la capital española y las informaciones que estos días están circulando por todas partes sobre la borrasca Leonardo a su paso por Andalucía.

Para ello, y tirando de algo de sarcasmo con su conocido toque humorístico, ha querido comparar la cantidad de agua caída en Grazalema con dos lugares muy conocidos de Madrid: el estanque del parque del Retiro y el estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid. El resultado, según sus cálculos, es que en la ciudad gaditana ha llovido casi 96 Bernabéus, lo que ha provocado que los comentarios a su publicación no tardaran en aparecer: "La mejor Grazalema, la de Madrid"; "Ahora lo he entendido" o "Menos mal que lo has aclarado", son solo algunos de ellos.

Publicación de Malacara / @malacarasev

En la actualidad los vecinos y vecinas de Grazalema se encuentran fuera de su municipio, muchos de ellos en hoteles y casas de la zona de Ronda (Málaga) y la mayoría ubicados en el pabellón del municipio vecino, donde se ha instalado una zona de ludoteca para los más pequeños y en el que se les está asistiendo gracias a la ayuda de decenas de voluntarios. Desde la Junta de Andalucía han trasladado que los trabajos de valoración del terreno podrán demorarse varias jornadas, por lo que es posible que las personas afectadas no puedan volver a sus casas hasta dentro de seis o siete días, según las últimas informaciones.