Diez lecturas ambientadas en Sevilla y escritas por sevillanos para disfrutar en agosto

Con la llegada de las vacaciones durante el verano para gran parte de la población y de más tiempo libre, para aquellos que tengan el privilegio de tenerlo, agosto se convierte en uno de los meses más idóneos para adentrarse en alguna lectura que nos haga desconectar. Desde novelas históricas hasta suspense, novela negra, gráfica, biografías e incluso ensayos... las posibilidades de lectura para estos días se pueden volver infinitas.

Por eso desde Vivir en Sevilla hemos elaborado una lista muy variada de lecturas para todos los gustos que tienen un denominador común: están ambientadas en Sevilla y han sido escritas por sevillanos y sevillanas. Aquí tienes ocho propuestas para disfrutar durante el mes de agosto:

Vozdevieja, de Elisa Victoria

Elisa Victoria, natural de Sevilla y de 1985, tiene novelas como El Evangelio, Otaberra o Vozdevieja, pero es en esta última donde retrata la vida de una niña que pasa tiempo con su abuela durante el verano sevillano de después de la Expo92. De una familia humilde, con una madre que trabaja mucho y con un padre ausente, Marina está a caballo entre la niñez y la etapa adulta. A lo largo de esta novela Elisa Victoria habla, sin tapujos, de las curiosidades que se le despiertan a la niña, tratando temas algo escatológicos e indagando en sus vivencias y pensamientos más profundos. Su mejor amiga es su abuela, quien le guisa, la peina, se deja cortar las uñas, le enseña nuevos tacos y le cose vestidos de flores. Es una novela descarada con la que muchas personas nacidas en los 80 y 90 pueden sentirse identificadas.

Canijo, de Fernando Mansilla

Fernando Mansilla es, en realidad, natural de Barcelona pero se trasladó a Sevilla con apenas 20 años y desde esta ciudad desarrolló la mayoría de su trabajo. En su novela Canijo, Mansilla retrata la Sevilla de los años 80, tras la resaca del Mundial del 82 y en un contexto en el que la heroína aterriza en la ciudad. En esta novela habla de Los Molina, una familia gitana que tiene que abandonar el barrio marginal de las Tres Mil Viviendas tras una guerra de clanes, o del terrible y violento Rafael el Gamba y de los otros camellos que trapichean por la zona del Pumarejo.

En esta novela será el protagonista quien, tras adentrarse en el mundo de las drogas, lleve al lector a todas las etapas de su adicción: el insoportable mono, la lucha por conseguir el dinero suficientes para una dosis y los estragos que la droga causó en buena parte de la generación que vivió aquella epoca. Es una novela dura en la que se tratan aspectos difíciles relacionados con las adicciones.

Sevilla y la Casita de las Pirañas, de Nazario Luque

En estas memorias, Nazario Luque aborda la etapa en la que vivió en Sevilla y se va descubriendo a sí mismo, en el periodo que recorre los años sesenta y los inicios de los setenta del pasado siglo, antes de instalarse en Barcelona. El relato se desarrolla entre Sevilla, Torremolinos, Morón de la Frontera, Ibiza, Madrid, París, Londres...

El autor evoca una ava­lancha de experiencias en las que se entremezclan el flamenco y el LSD, la co­pla y el underground, progres, hippies, comunas homosexuales, norteamericanos que quieren aprender a tocar la guitarra española, amigos del alma, novios, amantes ocasionales y personajes estrafalarios de lo más variopinto a los que trató en aquellos años de aprendizaje y desenfreno en los que estuvo trabajando, además, como profesor.

Memorias del miedo y el pan, de Antonio Rodríguez Almodóvar

En " Memorias del miedo y el pan" , Rodríguez Almodóvar hace una rememoración de anécdotas, situaciones, personajes y lugares que fueron configurando su personalidad y alimentando su vocación literaria. En este relato el autor hace un repaso a la historia reciente de España,, especialmente a las épocas de sucesos terribles y de grandes sacudidas morales en las que se desarrolló la infancia del autor.

El narrador infatigable que ha indagado en la rica herencia de los cuentos populares españoles, no podía dejar que se desvaneciera en el olvido ese otro caudal de los recuerdos y las leyendas familiares, donde nunca faltaban las aventuras picantes y jocosas, los relatos de" La Guerra" y la fascinación por el cine, con sus" bellezas estratosféricas" , como contrapunto a una realidad cotidiana demasiadas veces atenazada por el miedo y la necesidad. Hasta la ansiada llegada de la Democracia.

El color de los ángeles, de Eva Díaz Pérez

En esta novela histórica, la sevillana Eva Díez Pérez habla del pintor Murillo, concretamente del momento en el que sufrió un accidente y cayó desde un andamio mientras pintaba un cuadro.

Obligado al reposo, se refugia en el recuerdo de su vida remontándose a su niñez y adolescencia en la aún poderosa Sevilla, ciudad que poco a poco entrará en su decadencia, asolada por las riadas del Guadalquivir o por epidemias como la de la peste en la que el pintor pierde a tres de sus hijos. Una Sevilla devota y lujuriosa, que se disfraza de la falsa alegoría de su glorioso pasado.

Murillo, pintor de Inmaculadas, santos y milagros, también será el favorito de acaudalados mercaderes y aristócratas caprichosos. El mejor pintor de ángeles que se verá envuelto en un turbio asunto que descubre el lado lúbrico y secreto de una Sevilla contradictoria.

El enigma Murillo, de Andrés González-Barba

Esta novela histórica, también dedicada al pintor, habla de la obsesión del mariscal Soult por una obra desconocida de Bartolomé Esteban Murillo. Esto abrirá la puerta de una enigmática trama, colmada de sucesos extraños y hechos inexplicables, durante la ocupación francesa de Sevilla. En la Sevilla de 1810, ocupada por el ejército francés, el paradero de un cuadro desconocido de Murillo es la obsesión del mariscal Soult. La ciudad se ha rendido sin oponer resistencia alguna, y sus soldados tienen la misión de encontrar a toda costa la preciada pintura para consumar así el saqueo que lleva a cabo el mariscal, que ha amasado una valiosa pinacoteca esquilmando a sus legítimos propietarios. Mientras tanto, Teresa, una joven de catorce años, descubre entre las páginas de un diario hechos atroces que mancillarán su inocencia para siempre. Aunque Teresa ya vive atormentada por un terrible secreto: desde muy niña posee la insólita facultad de percibir y ver a los aparecidos. A las ánimas del purgatorio. En esta inquietante novela histórica, con ingredientes del mejor género gótico, Andrés González-Barba nos muestra una España oculta y tenebrosa, sometida por los franceses, pero en la que se liberan sin recato las fuerzas del más allá.

La chica invisible, de Blue Jeans

Blue Jeans es el pseudónimo de Francisco de Paula Fernández, un escritor carmonense nacido en el 78. En este caso la trama de la novela no se desarrolla en Sevilla pero su éxito ha sido tal que ha inspirado la éxitosa serie de Disney+ con el mismo nombre, por eso está incluida en la lista de lecturas para verano.

En esta novela negra, la protagonista, Aurora Ríos, una chica de instituto, es invisible para casi todos. Los acontecimientos del pasado han hecho que se aísle del mundo y que apenas se relacione. A sus diecisiete años, no tiene amigos y está harta de que los habitantes de aquel pueblo hablen a su espalda. Una noche de mayo, su madre no la encuentra en casa cuando regresa del trabajo. No es lo habitual. Aurora aparece muerta a la mañana siguiente en el vestuario de su instituto, el Rubén Darío. Tiene un golpe en la cabeza y han dejado una brújula junto a su cuerpo.

¿Quién es el responsable de aquel terrible suceso? Julia Plaza, compañera de clase de la chica invisible, está obsesionada con encontrar la respuesta. Su gran inteligencia y su memoria prodigiosa le sirven para realizar el cubo de Rubik en cincuenta segundos o ser invencible jugando al ajedrez. Pero ¿podrá ayudar a sus padres en la resolución de aquel enigma? Su madre, Aitana, es la forense del caso y su padre, Miguel Ángel, el sargento de la Policía Judicial de la Guardia Civil encargado de la investigación. Julia, junto a su inseparable amigo Emilio, un chico muy particular con una mirada inquietante, tratará de hacer todo lo que esté en su mano para que el asesinato de Aurora Ríos no quede impune.

Vengo sin cita y Vengo de Urgencias, de Fernando Fabiani

Fernando Fabiani es médico de profesión y trabaja en la sanidad sevillana. A raiz de sus vivencias personales como sanitario ha escrito estos dos libros en clave de humor sobre algunas de las cosas más disparatadas que le han pasado durante su ejercicio profesional. Desde la carrera de Medicina hasta la consulta diaria, partiendo de experiencias propias y de colegas del gremio. Ilustrado por Laura Santolaya estos libros son una buena opción, especialmente para quienes puedan sentirse identificados con estos relatos de sanitarios.

La trilogía de la Regañá, de Julio Muñoz (Rancio)

La trilogía de Julio Muñoz, conocido en redes sociales como "Rancio" cuenta con tres relatos: El asesino de la regañá, El crimen del palodú y El prisionero de Sevilla Este. En estas historias los protagonistas, la disparatada pareja de policías Jiménez y Villanueva, son ya un clásico del género detectivesco-humorístico que tiene en Rancio su máximo exponente. Sin duda son la opción perfecta para divertirse y desconectar durante las tardes de verano.