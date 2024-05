Cinco salas en Sevilla en las que puedes disfrutar de música electrónica

La oferta de ocio nocturno en Sevilla es muy extensa durante todas las estaciones del año, aunque toma especial fuerza con la llegada del buen tiempo y con la Navidad. Sin embargo, a pesar de la multitud de salas y discotecas a las que se puede acudir para pasar una buena noche bailando y tomando algo, no existen tantos espacios en la capital en los que haya música que no sea comercial, como podrían ser locales con algo de rock, indie o, en este caso, música electrónica.

Si bien es cierto que este no es el género musical que más se suela escuchar en las salas de Sevilla, cada vez se asienta con mayor fuerza en la capital. Eventos como Electrolunch, que se celebra en el Parque de Magallanes y en el que hay algunos artistas del panorama del House u otras fiestas como In the Park, en el Alamillo, en las que se escucha algo de Techno o de Dub, muestran un cambio en el panorama musical de la ciudad.

En Sevilla hay algunas salas que incluyen música electrónica en su calendario de eventos y estas son cinco de ellas:

Sala Cosmos

Este club nace en el año 2010 y se asienta en la ciudad de Sevilla como uno de los espacios nacionales referentes en el circuito de eventos de electrónica. En Cosmos tratan de incluir a artistas del panorama internacional de este género. En cada temporada se trabaja una programación semanal, que mes tras mes, ofrece una propuesta diversa en los que introduce varios estilos dentro de la electrónica (techno, drum and base, jungle, Breakbeat...). Se encuentra en la calle Carlos de Cepeda, 2.

Malandar

La Sala Malandar se presenta como la mejor sala de conciertos de la ciudad. Si bien es cierto que en esta sala hay eventos con música de todo tipo, es uno de los espacios del centro en los que, en ocasiones, se puede disfrutar de electrónica. Se encuentra en la calle Torneo, 43, y su programación se puede consultar a través de su página web para conocer todas las fiestas que este espacio ofrece.

Uthopia

Esta discoteca ubicada junto a la estación de autobuses Plaza de Armas, en el centro comercial que lleva el mismo nombre, cuenta con tres plantas, cada una de ellas con un estilo de música y tiene una capacidad para 1.500 personas. Los amantes de la electrónica suelen encontrar su sitio en la última planta de este club.

Uthopia se ha consolidado también como uno de los espacios de referencia para la celebración de eventos en Sevilla.

Pandora

En Pandora hay una programación de fiestas y conciertos muy variada, pero sin duda la música electrónica tiene cabida entre sus múltiples eventos. La sala, ubicada en el Polígono Store, tiene capacidad para 2.000 personas y está acondicionada audiovisualmente para ofrecer espectáculos de mayor demanda (como conciertos y festivales). En él también se celebran Rebels. Se encuentra en la calle Gramil, 2.

Prisma

Prisma es un club de música electrónica sin ánimo de lucro que está gestionado por un grupo de más de 30 personas. En la actualidad se encuentra temporalmente cerrado por tramitación de papeles pero se espera que su apertura se produzca lo antes posible.

El equipo de personas que han creado esta sala trabajan en sinergia para realizar eventos de club, bass, techno e IDM durante todo el año, por lo que es la única sala en Sevilla en la que se ofrece música electrónica de forma exclusiva. El local también abre sus puertas a talleres creativos, exposiciones de arte y eventos culturales. Están en la calle Terbio, 18.