¿Por qué la cerveza Cruzcampo podría saber diferente en Sevilla?

Varios días después de que el periódico The Sun haya elegido la Cruzcampo como la mejor cerveza española en Reino Unido, la polémica sobre la calidad de esta bebida elaborada en Sevilla no ha tardado en llegar.

Tras una cata en la que han participado siete marcas de cervezas españolas (Estrella Galicia, Mahou, Madrí, San Miguel, Rosa Blanca, Estrella Damm y Cruzcampo), las que más puntuación han obtenido han sido la sevillana y Estrella Galicia. Y como era de esperar, se ha armado un revuelo en redes sociales tras lo sucedido.

Tradicionalmente, son muchas las personas que aseguran que el sabor y el cuerpo de la Cruzcampo en comparación con otras cervezas no es bueno. Esta opinión suele ir de la mano de otra que afirma que, si bien es cierto que no es la cerveza que más gusta en España (según algunos), en la ciudad de Sevilla la Cruzcampo sabe diferente y llega a convertirse en una bebida de cebada que gusta mucho, especialmente en los días calurosos.

No existe una respuesta certera sobre si este argumento es cierto o no y desde la propia empresa sevillana tampoco han abordado este tema nunca, pero existen algunas características que reúne la Cruzcampo en la hispalense y que podrían hacerla distinta a las del resto de Cruzcampo que se sirven en otros lugares de España. Desde Vivir en Sevilla hemos querido hacer un repaso de estos aspectos que podrían explicar las supuestas diferencias:

El agua que se utiliza

Desde que se quiso llevar a cabo la elaboración de una cerveza andaluza a principios del siglo XX por parte de los hermanos Osborne, estos decidieron ubicar su fábrica en la ciudad de Sevilla, en 1904, porque consideraron que su agua era óptima para la fabricación de estas bebidas.

Tras 120 años en el mercado, la teoría de que el agua con que la Cruzcampo se elabora en Sevilla la hace tener un sabor diferente sigue manteniéndose, si bien es cierto que no existen estudios que puedan confirmar esta creencia.

La temperatura a la que se sirve

Por normal general las cervezas en los bares se sirve a una temperatura de entre 4 y 8 grados. Sin embargo, en el caso de la Cruzcampo, desde su propia fábrica aconsejan que se tome a 2 grados bajo cero, aproximadamente. Esto se ha convertido en un elemento indispensable para que esta bebida acabe teniendo un cuerpo diferente a temperaturas más bajas y para que la sensación al tomarla sea diferente.

Pero, ¿qué es lo que sucede en Sevilla para que se pueda tomar tan fría? Pues que hay cientos de Grifos Glacial instalados en los bares de la ciudad, que permiten tirar la cerveza a estos grados. Esta tecnología no solo está presente en los grifos sino también en la conservación de los barriles que llegan a los bares. Además, en muchos establecimientos también se tiene por costumbre tener los vasos de cristal en el congelador, lo que garantiza que la Cruzcampo se pueda servir bien fría.

Tan es así que cuando Heineken adquirió las acciones de la empresa invirtió más de 20 millones de euros en modificar los equipos de refrigeración de la cerveza que se dispensaba en los bares de Sevilla. El principal objetivo con esta acción era, por un lado, garantizar que se sirviera a la temperatura adecuada y, por otro, reducir las emisiones de gas medioambientalmente contaminante (dióxido de carbono) y ahorrar energía eléctrica.

Sus ingredientes

La cerveza Cruzcampo se lleva elaborando desde su creación, en 1904, con los mismos ingredientes naturales: cereales (entre ellos malta de cebada y parte de maíz) agua y lúpulo. Existen alrededor de cien tipos de lúpulo que otorgan amargor y aroma a la cerveza. En este caso Cruzcampo incorpora en su elaboración el lúpulo perle, un lúpulo aromático que aumenta su sabor y le da mayor frescor a la bebida.

Tirar bien una cerveza

Uno de los aspectos que resultan determinantes a la hora de tomar una cerveza es la manera en que se tira desde el grifo. En este sentido el propio caudal del grifo es suficiente para que se genere una espuma perfecta pero hay que tener en cuenta algunas cosas antes de servirla. La primera de ellas es que el vaso debe estar refrigerado o, si esto no es posible, debe refrescarse con agua y escurrirse un poco antes de tirar la cerveza.

De esta manera se genera una fina película de agua que permite a la cerveza deslizarse con suavidad. Normalmente los grifos acumulan un poco de espuma de la última cerveza que se tiró, por lo que es necesario dejarla caer antes de poner el vaso bajo el chorro.

La posición ideal para comenzar a llenar el vaso es la de 45 grados de inclinación, pegando el cristal al tubo del grifo pero sin que lleguen a tocarse, de manera que la bebida caiga sobre el propio cristal y no sobre la cerveza que se está depositando en el interior del vaso.

A medida que la copa se llene es imprescindible ir colocándola en posición vertical para que se genere la espuma. Antes de que éste se llene debe cerrarse el grifo y según los expertos, es importante no mover el vaso (ni de arriba a abajo ni haciendo movimientos circulares).

En algunos establecimientos donde tienen mucha experiencia tirando cervezas, los camareros y camareras vuelven a abrir el grifo cuando el vaso está prácticamente lleno y dejar caer una fina espuma que se genera al final de todo el proceso y que corona la cerveza servida a la perfección.

Aunque no siempre se tenga en cuenta, para que no se pierdan todos los matices de la cerveza, ésta debe tomarse antes de que se caliente, en unos cuatro o cinco sorbos largos y siempre intentando tomar el líquido y no la espuma.

Aunque no haya una teoría confirmada sobre por qué el sabor de la Cruzcampo en la hispalense difiere del de otros lugares, es posible que los aspectos anteriormente citados den lugar a que esta cerveza se haya convertido en una delicia y en todo un icono de la ciudad de Sevilla.