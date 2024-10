Gévora-Betis, una llamada a la exigencia en la Copa del Rey

Sevilla/La temporada cambia de tercio. Tras la euforia del triunfo frente al Atlético de Madrid toca bajar de nuevo al barro, posiblemente de forma literal según lo que haya llovido por Badajoz, ya que el Betis arranca su camino en la Copa del Rey visitando al CD Gévora pacense, de la regional extremeña, obligado a cumplir con el guión esperado y plantarse en la siguiente ronda de la mano de algunos de los menos habituales, que tendrán la oportunidad, otra más, de reivindicarse.

La cita es histórica para este cuadro extremeño de una pequeña localidad de 2.500 habitantes que, por desgracia, tendrán que hacer un desplazamiento más largo de lo esperado al jugarse el choque en el Francisco de la Hera de Almendralejo, a 65 kilómetros, en lugar de recorrer los menos de 10 a los que está el Nuevo Vivero por la falta de acuerdo entre los clubes. Allí se estrenará el conjunto de Manuel Pellegrini en un torneo que ha dado la última gran alegría a una afición que ya dio la absolución a los suyos tras los fiascos del derbi y los de la competición europea, por lo que el técnico ha pedido a los suyos exigencia y no quiere confianzas cara a una eliminatoria que deberían superar los heliopolitanos sin apuros.

Y eso aun cuando el chileno dará descanso a algunos de los más habituales y los que menos oportunidades tienen tendrán la ocasión de llamar a la puerta del técnico. Es el caso de Fran Vieites, que no está inscrito en la Conference y en LaLiga Rui Silva, que se queda descansando en Sevilla y no viaja, es el titular. En defensa Diego Llorente tendrá la oportunidad de descansar y dado las recurrente molestias de Marc Bartra la apuesta junto a Mendy será Natan, que viene de cumplir sanción y se perdió el choque contra el conjunto de Diego Simeone. Los laterales serán para Sabaly, que jugó unos minutos el domingo tras más de un mes y medio fuera y no hay otros por las lesiones de Ruibal y Bellerín, y Ricardo Rodríguez.

Adrián y Fran Vieites se ejercitan juntos. / Juan Carlos Muñoz

Con Marc Roca, Isco, Lo Celso y William Carvalho en la enfermería, apenas hay futbolistas para rotar en la medular, por lo que es buen momento para darle la alternativa al joven Mateo Flores, seguramente junto a Sergi Altimira, pues Johnny Cardoso acabó desfondado en el último partido. No sería mala ocasión para que Pellegrini, sin muchos de los titulares, recuperará su 1-4-2-3-1 con Assane por la derecha, Juanmi por la izquierda e Iker Losada por el centro, aunque independientemente del dibujo táctico los tres deben salir de inicio con Bakambu o Chimy Ávila en la delantera. Al primero le hace falta coger ritmo tras otro parón por molestias musculares y al segundo, confianza y goles.

Con Mateo, Assane y Mendy serían ya tres jugadores con ficha del filial los que saldrían de inicio y el tope sobre el césped son cuatro, ya que siempre debe haber siete futbolistas de la primera plantilla en el campo. Guirao y Jesús Rodríguez son los otros dos canteranos en la convocatoria.

Enfrente, el Gévora, de Primera Extremeña, contará con casi todo el pueblo apoyándolo en las gradas del Nuevo Vivero, hasta donde se desplazarán 16 autobuses, además de los coches particulares para ver en directo una cita histórica en la que el técnico, Martín Fernández, alineará como titular a Fran Fernández en la portería, pues Cristo Fernández está sancionado y ha recurrido a un cadete, Guille, como guardameta suplente. Tampoco podrán jugar Momi Vargas ni Adri González, también sancionados.

Actitud y esfuerzo es lo que pondrá el cuadro extremeño sobre el césped y eso es lo que deberá igualar este Betis que quiere ilusionarse e ilusionar a los suyos con la Copa del Rey. Marcar pronto para ni sufrir y evitar que el rival se venga arriba y se lo crea será determinante para que no haya sorpresas y dar continuidad en la Copa al regusto que dejó el choque con el Atlético.