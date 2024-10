Pellegrini: "Cada competición que jugamos la afrontamos con la ilusión de ganarla"

El camino de la Copa del Rey arranca para el Betis, de salida ante un rival de varias categorías por debajo, el Gévora, contra el que no debería tener problemas pese a que se espera que Manuel Pellegrini disponga de un once inicial con muchas novedades, pero con el cuidado necesario para "cumplir con la reglamentación de la Copa del Rey", pues hay que tener siempre siete futbolistas del primer equipo sobre el césped y el técnico anuncio que Bellerín, con un edema por un golpe, y Ruibal, con la anunciada sobrecarga, se unen a las bajas conocidas de Carvalho, Isco, Lo Celso y Marc Roca.

El entrenador chileno aseguró que la plantilla "afronta la competición con mucha ilusión sabiendo que esta primera ronda son equipos de divisiones menores, pero hay que afrontarlo con la seriedad necesaria para ganar y porque hay que mantener exigencias individuales" de los que salgan a jugar, explicó el preparador verdiblanco, que mostró su afecto y apoyo a todos los afectados por la DANA. "No es una decisión que me corresponda. La gente encargada sabrá qué es lo mejor", dijo al ser cuestionado por si creía que se debía aplazar la jornada copera.

También se refirió Pellegrini a la noticia del día, la renovación de Abde hasta 2029, "un jugador que va en mejoría, progresando de acuerdo a su edad". "Puede seguir mejorando todas sus condiciones, que son muchas, y lo está demostrando en cada partido. No me sorprende su rendimiento, porque lo veo entrenarse todos los días. Ya depende cada jugador saber cómo debe ir madurando. Por eso se quedó aquí, para seguir avanzando y me alegro que haya sido el camino que él ha elegido", apuntó el Ingeniero, que confirmó la oportunidad para Fran Vieites ante el Gévora: "En principio jugará la Copa completa de acuerdo a sus rendimientos. No lo pudimos inscribir por reglamentación en la Conference y estimamos que ahora tiene la oportunidad de demostrar todas las condiciones que tiene, que son muchas". Asimismo indicó que los canteranos Guiraro y Jesús Rodríguez, además de Mateo, que apunta a titular en la medular.

Pellegrini recordó el título copero que conquistó con el Betis y la alegría que supuso para todos los béticos expresando su deseo de vivir de nuevo algo así. "Cada competición que jugamos tenemos la ilusión de ganarla, pero después hay que demostrarlo en el campo. Si quedamos eliminados que sea porque el rival fue superior. Recuerdo la eliminación dolorosa años atrás con el Athletc en los penaltis o con el Osasuna en el minuto 120, pero también la alegría de ganar la Copa y ojalá podamos repetir algo así", indicó el entrenador chileno, que volivó a poner en valor el encuentro del domingo contra el Atlético pese a la falta de gol de los delanteros, algo que se viene produciendo desde "los primeros partidos de la competición". "Es una de las característica de los jugadores que tenemos, potentes y quizás acelerados en la definición, pero iremos mejorando esa cualidad. De todas formas crearle tantas ocasiones al Atlético, el equipo de LaLiga que menos goles encaja, no es fácil y fue uno de los mejores partidos desde que estoy aquí por cómo jugamos y el rival que era, creando muchas ocasiones y concendiendo pocas", explicó.

Por último Pellegrini no se atrevió a asegurar nada sobre la vuelta de Marc Roca y Lo Celso, que en su día día que sería tras el parón liguero de noviembre: "La última etapa de la recuperación es la más importante. Dije fechas aproximadas, pero ahora se aumentan las cargas de trabajo y depende de cómo evolucionen".