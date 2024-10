Abde renueva con el Betis hasta 2029

SEVILLA/Había muchas noticias en la mañana de este miércoles 30 de octubre que estaba siendo pasada por agua, pero la menos esperada para muchos ha sido la que ha publicado el Real Betis Balompié en sus perfiles oficiales de redes sociales. Con un singular video en el que la revista Panenka era el aparente late motiv, se ha culminado con la aparición estelar del grafismo que informaba de la ampliación por una temporada más de Ez Abde con el equipo de las trece barras. Cuando firmó allá por finales de agosto de 2023 lo hizo firmando un contrato de cinco temporadas, hasta junio de 2028. Un año y dos meses después, ha decidido seguir vinculado un año más a los heliopolitanos, hasta junio de 2029.

El propio FC Barcelona hizo públicas las cifras de la operación por aquel entonces: el Betis pagó 7,5 millones por el 50% del pase y el club catalán se guarda un derecho de recompra y el 50% de una futura venta. Con esta operación el conjunto de La Palmera consigue hacer un mínimo reajuste de la amortización del marroquí, que pasará a ser cercana al millón de euros anual.

Él quiere triunfar en el Betis

El propio Abde lo dijo el pasado mes de mayo de una forma meridianamente clara, quiere triunfar en el Betis."Yo quiero y voy a triunfar en el Betis. Y que el próximo año se convierta en la mejor temporada de mi vida", decía. De momento, está en camino con unas cifras bastante buenas en lo que llevamos de campaña pero sobre todo con unas sensaciones de superioridad y de mejoría que dicen mucho del futbolista africano.

"Ni por un segundo me arrepiento de haber fichado por el Betis. Hablé con mi familia, tomamos la decisión y sigo pensando que he acertado. Estoy feliz en Sevilla y en el club, me encantan la afición y el Benito Villamarín. Se me ponen los pelos de punta cada vez que salgo al campo y escucho cómo cantan el himno", comentaba a AS.

Abde intenta dejar atrás a Nahuel Molina. / Antonio Pizarro

Alucina con la afición

Tras la victoria ante el Atlético de Madrid el pasado fin de semana en la que tuvo una importancia fundamental en el gol que daba los tres puntos, habló alto y claro sobre el papel que había tenido la afición: "Esto es el Betis, es una locura, la afición estemos bien o no siempre está con nosotros y es un plus que tenemos". "Con todas las ocasiones que hemos tenido, un palo mío, varios remates que se me han ido fuera... Bueno, esto es el Betis, seguimos dando caña hasta el final y gracias a Dios hemos ganado", culminaba.