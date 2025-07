Sevilla, nombrada “la mejor ciudad de Europa” por un prestigioso medio británico

Sevilla ha sido proclamada como “la mejor ciudad de Europa” según un reciente artículo publicado por The Telegraph, uno de los periódicos más influyentes y reconocidos del Reino Unido y Europa. La publicación, firmada por una periodista británica que lleva más de dos décadas residiendo en la capital andaluza, es un auténtico homenaje a la ciudad hispalense y a todo lo que la convierte en un destino inigualable.

Bajo el título “¿Por qué Sevilla es la mejor ciudad de Europa?”, el artículo celebra con entusiasmo las virtudes de la ciudad que ha conquistado a los lectores del diario. “Me sentí emocionada, aunque no necesariamente sorprendida, al saber que Sevilla ha sido votada como la Mejor Ciudad de Europa por los lectores de The Telegraph”, escribe la autora, quien subraya que tras vivir 22 años allí, le parece “totalmente justificado”.

El texto destaca que Sevilla es un destino ideal especialmente en primavera o en otoño, cuando su clima templado y cielos azules invitan al paseo y al disfrute. “Es un microcosmos mágico de todo lo que podrías desear en un destino de fin de semana”, señala. La lista de encantos es extensa: proximidad al aeropuerto, hoteles con encanto, una historia palpable en cada rincón, una gastronomía deliciosa y asequible, y, sobre todo, una ciudad perfectamente caminable.

El artículo pinta una Sevilla llena de detalles: desde estrechas callejuelas medievales que permiten tocar ambas paredes con los brazos extendidos, hasta patios frescos llenos de helechos, o estructuras contemporáneas como Las Setas, la mayor estructura de madera del mundo que se eleva 30 metros sobre la ciudad.

No falta una referencia a su vibrante cultura de bares: “Hay bares sin fin para una caña bien fría de Cruzcampo, y cuando el último sorbo se calienta, haz como los locales y pide otra”. También se abordan con honestidad temas como el auge de los alojamientos turísticos y sus efectos en la vida de los residentes, pero se recuerda que las autoridades han aprobado leyes para abordar esta cuestión.

Según la periodista, los sevillanos son acogedores, apasionados y orgullosos de su ciudad. “Están encantados de conocerte, ayudarte y conquistarte con su calidez”. Esa pasión se refleja en aspectos como el fútbol (Sevilla vs. Betis), la Semana Santa, la Feria de Abril o incluso en discusiones sobre qué bar sirve la cerveza más fría.

En cuanto a la gastronomía, se ensalza la fama de Sevilla como capital de las tapas y se destacan platos como la ensalada de tomate andaluz con AOVE, ajo y sal, el queso Payoyo, el jamón ibérico, el tartar de atún rojo y los garbanzos con espinacas y comino

El recorrido por Sevilla culmina con una exaltación de su riqueza arquitectónica: columnas romanas o visigodas, alminares convertidos en campanarios, mezclas de escritura árabe y cristiana en los mismos edificios, y azulejos geométricos de origen árabe fabricados en Triana.

Como remate, la periodista comparte un refrán local que resume su admiración: “Quien no ha visto Sevilla no ha visto maravilla”.