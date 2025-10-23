Qué hacer en Sevilla este fin de semana: desde Manuel Turizo hasta la magia de los libros

El ritmo colombiano de Manuel Turizo llega al Live Sur Stadium este viernes 24 de octubre.

El cantante colombiano Manuel Turizo llega a Sevilla este viernes 24 de octubre para ofrecer su nuevo directo en el Live Sur Stadium, dentro de su esperada gira 201 Tour Europa, con la que visita por primera vez España. El artista, nacido en Montería en 2000, presentará en directo los temas de su cuarto álbum de estudio, 201, lanzado en noviembre del pasado 2024.

Manuel Turizo se ha consolidado como una de las voces más reconocibles de la música urbana latina gracias a su estilo que fusiona reguetón, pop latino y R&B, y a éxitos internacionales, ya convertidos en auténticos hits, como Una lady como tú, La bachata o Esperándote. A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Nicky Jam, Ozuna, Sebastián Yatra, Feid o Marshmello, y ha obtenido múltiples certificaciones de platino en América y Europa.

El concierto promete una puesta en escena inolvidable para todos los asistentes, con un repertorio que combina sus grandes éxitos y nuevas canciones de su último trabajo, cargado de ritmos bailables y letras románticas. Manuel Turizo, acompañado de su banda y de su hermano Julián Turizo, ofrecerá una noche única en la capital andaluza, donde el público podrá disfrutar del talento de uno de los artistas más de actualidad del panorama latino.

Las entradas están disponibles a través de bclever.ai.

Primavera Poética vuelve dentro del ciclo de Poesía del Ateneo Popular

Inmaculada Lergo.

El próximo 28 de octubre, a las 19:30, el Ateneo Popular de Sevilla propone una nueva cita con la poesía y la música. En el marco de su ciclo Otoño Poético (en su segunda edición), se presenta el poemario El cuerpo del veneno (Il corpo del veleno) –en edición bilingüe español-italiano–, obra de la escritora Inmaculada Lergo, investigadora, docente y crítica literaria de reconocido prestigio. Con esta obra, Lergo confirma su capacidad para transformar el dolor en belleza y para convertir la escritura en un espacio de resistencia y lucidez.

El evento, presentado por Aida Ruiz Berdejo Ferrari, presidenta del Ateneo, tendrá lugar en el Palacio de los Marqueses de La Algaba, ubicado en la Plaza Calderón de la Barca, s/n (Sevilla).

La lectura poética recaerá en Marta Palenque, Fátima Fernández Baena –protagonista de Otoño Poético 2024 con su Y beberme los vientos– y la propia autora; el recital en italiano tendrá la voz de la traductora del poemario, Carla Perugini. Además, la música de Moustache Dúo en directo, acompañando los versos, añadirá una exquisita dimensión sonora a la experiencia cultural. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

Danza contemporánea en La Fundición

'Ercas'

La Fundición acogerá el 23 de octubre el espectáculo de danza contemporánea Ercás, de la compañía Silvia Batet. Interpretado por Laia Camps, Anna Serra y Raquel Romero, propone una exploración física y poética sobre la identidad y el cuerpo.

Entradas entre 8 y 16 euros disponibles en patronbase.com.

XVI Festival de la guitarra de Sevilla entra en su tramo central

El Festival de la Guitarra continúa con Grygier, Francisco Luis y talentos internacionales.

A partir del jueves 23 de octubre, el XVI Festival de la Guitarra de Sevilla 2025 continúa su programación con una serie de conciertos que destacan la excelencia del arte guitarrístico internacional. El jueves 23, el guitarrista Andrzej Grygier ofrecerá un recital en la Sala de las Pinturas del Espacio Santa Clara, seguido el viernes 24 por la actuación de Francisco Luis en el mismo espacio, ambos con entradas a 10 euros. El festival retomará su programación el martes 28 de octubre en el Museo de Bellas Artes con el guitarrista Manuel Valencia, en un concierto de entrada gratuita hasta completar aforo.

El miércoles 29, el Espacio Turina acogerá las semifinales del XVI Concurso Internacional de Guitarra de Sevilla, además del recital conjunto de Lorenzo Micheli y José Manuel León. El jueves 30 continuarán las semifinales junto a los conciertos de Antonio Álvarez Bernal, María Esther Guzmán y Eduardo Trassierra. El viernes 31, la programación regresa al Espacio Santa Clara con Shilong Fan, mientras que el sábado 1 de noviembre se presentarán Pedro Sierra y La Tobala en el Espacio Turina.

Entradas disponibles a distintos precios en sacatuentrada.es

Chaikóvski, Schumann y Strauss

Shi-Yeon Sung.

La ROSS ofrecerá su tercer concierto del ciclo Sinfónico los días jueves 23 y viernes 24 de octubre en el Teatro de la Maestranza. Bajo la dirección de la maestra Shi-Yeon Sung, el programa Romanticismos incluirá obras de Chaikóvski, Schumann y Strauss.

Entradas entre 20 y 38 euros disponibles en rossevilla.koobin.es.

Las nuevas voces de la ópera brillan en el Teatro de la Maestranza

Certamen de Nuevas Voces.

El Teatro de la Maestranza acogerá este sábado 25 de octubre la vigésimo primera edición del Certamen de Nuevas Voces Ciudad de Sevilla, una cita convertida ya en una de las más importantes para jóvenes intérpretes líricos en España. Organizado por la Asociación Sevillana de Amigos de la Ópera (ASAO), el evento reúne a talentos emergentes de entre 18 y 35 años que aspiran a dar el salto a los grandes escenarios internacionales.

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Ópera, la gala contará con las actuaciones de los finalistas que, acompañados por pianista, interpretarán arias y fragmentos de óperas de compositores universales. El jurado, integrado por profesionales de prestigio, seleccionará a los ganadores que formarán parte del futuro próximo de la lírica nacional e internacional.

A lo largo de sus veinte ediciones anteriores, este certamen ha descubierto voces como la de Leonor Bonilla, hoy reconocida soprano de gran proyección internacional. La entrada al concierto será gratuita con invitación, que podrá recogerse en las taquillas del Maestranza.

El Duende Callejero en el Cartuja Center

El Duende Callejero.

El Cartuja Center recibirá este sábado 25 de octubre a El Duende Callejero, banda cordobesa que mezcla flamenco, pop y rock. Formada por Rafa Mariscal, Ángel Torres, Aarón Abarca y Félix Pérez, el grupo presentará su gira Vamos a quemar el mundo.

Entradas entre 22 y 52 euros disponibles en cartujacenter.janto.es.

Sevilla se llena de literatura y autores

Feria del Libro.

Desde el pasado 22 de octubre al 2 de noviembre se celebra la Feria del Libro de Sevilla en los Jardines de Murillo. La vigésima tercera edición reunirá 73 expositores y numerosas actividades literarias, como presentaciones y firmas de autores. Organiza la AFLS.

Entrada gratuita.

‘Feliz día’ en La Fundición hasta el 26

'Feliz día'

Del 24 al 26 de octubre, la compañía argentina Sutottos presenta en La Fundición la comedia Feliz día, protagonizada por Andrés Caminos y Gadiel Sztryk, que interpretan a dos mellizos en su cumpleaños. Una obra divertida y reflexiva de 60 minutos.

Entradas entre 16 y 18 euros disponibles en patronbase.com.

Regresa el ‘DroneArt Show 2025’

‘DroneArt Show 2025’

El DroneArt Show regresa al Gran Hipódromo de Andalucía en Dos Hermanas este 24 de octubre con su espectáculo de música clásica y drones. Un cuarteto de cuerda interpretará piezas de Vivaldi, Debussy, Músorgski y Chaikovski mientras cientos de drones iluminan el cielo.