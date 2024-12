Qué hacer en Sevilla este fin de semana

Eventos, conciertos y exposiciones para disfrutar a lo largo del fin de semana en Sevilla:

‘The Sevillaner Volumen 2’, en Lab Sevilla

The Sevillaner es un proyecto colectivo de ilustración inspirado en las icónicas portadas de la revista The New Yorker. Captura la vida y esencia de Sevilla desde una perspectiva contemporánea, promoviendo la creatividad y el talento artístico como herramientas para reinterpretar la ciudad y fomentar el debate cultural. Hoy presenta su segunda exposición en LAB Sevilla. Entre los atractivos de esta edición destacan las portadas que abarcan desde el número 50 en adelante, incluyendo 9 ilustraciones inéditas que estarán disponibles antes de su publicación oficial, una oportunidad exclusiva para coleccionistas y seguidores del proyecto.

Como novedad, la exposición incluye el lanzamiento del primer Calendario The Sevillaner 2025, una edición limitada que reúne 12 ilustraciones exclusivas creadas específicamente para este soporte. Cada mes ha sido interpretado por los autores más exitosos del 2024, ofreciendo a los asistentes piezas únicas para llevar a casa y disfrutar durante todo el año.

Además, el evento contará con la participación de otros proyectos andaluces como The Cordobesian, The Gaditaner, The Granadaner, The Onubenser y The Malagueñer, ampliando el alcance del proyecto y reflejando la riqueza creativa de Andalucía. Con este evento, The Sevillaner no solo pone en valor la ciudad de Sevilla, sino también el talento local y regional, destacando la riqueza cultural y artística de Andalucía.

La exposición, que se podrá visitar de manera gratuita, ofrece una ocasión única para disfrutar y comprender parte del proceso creativo que hay tras cada portada, mostrando originales, bocetos y procesos de creación de las mismas.

Raphael, ‘Gira Victoria 2024’

Raphael, cantante popular a nivel mundial.

El viernes 6 y el sábado 7 de diciembre, a las 21:00, el escenario de FIBES recibirá a Raphael, El artista continúa su gira presentando su más reciente trabajo, Victoria, un disco compuesto y producido por Pablo López. Este proyecto fue grabado en el verano de 2022 en los icónicos estudios Abbey Road de Londres. Entre las canciones destacadas de este álbum se encuentran auténticas joyas como De tanta gente, Para seguir en pie y A punto de besarte. Las entradas, con precios que van de 30 a 58 euros, están disponibles en fibestickets.es.

Ciclo de conciertos ‘Nocturama’

Sr. Chinarro, grupo de música.

La XX edición de Nocturama arranca hoy y se extenderá hasta el domingo. Esta noche, en Malandar Music Club, actuarán Ruido Clavel, Guadalupe Plata y Marieta Djyé. El viernes 6, el Cartuja Center será el escenario de los conciertos de Ana Chufa & The New Deal, Sr. Chinarro y Juano Azagra. El sábado 7, las actuaciones se dividirán entre dos recintos: en el Teatro Alameda, Rocío Guzmán, Israel Fernández, Lela Soto y Frente Abierto; mientras que, en la Sala La2, Korashe, Rezelo y Joselito Ke. El domingo 8, en Malandar Music Club, el ciclo de conciertos concluirá con Julia de Arco, Salvar Doñana y Chica Unicornio. Las entradas están disponibles en la web oficial de Nocturama Sevilla 2024, con precios que varían entre los 18 y 25 euros, dependiendo del concierto seleccionado.

‘Arte y devoción en Andalucía’

La Fundación Cajasol acoge hasta el próximo 5 de enero de 2025 la exposición Arte y devoción en Andalucía. Hermandades y piedad popular, una oportunidad única para descubrir y admirar el rico patrimonio artístico creado por las hermandades y la piedad popular en Andalucía desde el siglo XIII hasta nuestros días. Esta muestra se presenta como parte de la programación cultural del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.

De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00.

FIBES acogerá el ‘Mangafest’

Sargento Resines (COMIC) : Salva Espin

Del 6 al 8 de diciembre, Sevilla acogerá la 15ª edición de Mangafest, el reconocido Festival de Cultura Asiática y Ocio Digital, que tendrá lugar en FIBES. Esta edición de invierno contará con un exclusivo Fan Meeting protagonizado por el ilustrador Salva Espín, el director David Galán Galindo y el actor Antonio Resines, en el marco de la presentación de Sargento Resines.

Entradas entre 13 y 32 euros según modalidad. En entradea.com.

‘Pedro Roldán y las HH de Sevilla’

Hasta el 5 de enero de 2025, la Fundación Cajasol alberga la exposición Pasión y Gloria. Pedro Roldán y las Hermandades de Sevilla, una muestra que reúne esculturas y relieves creados por el reconocido artista. Esta exposición forma parte de la programación cultural del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.

De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00.

Andy y Lucas, en el Cartuja Center

Andy y Lucas, el dúo andaluz.

El domingo 8 de diciembre, a las 21:00, el Cartuja Center será testigo de un evento muy especial: Andy y Lucas dirán adiós a los escenarios sevillanos con su última gira, titulada Nuestros últimos acordes. Tras más de 20 años de carrera llena de éxitos y canciones que han marcado a generaciones, el dúo se despide con un emotivo recorrido musical que promete ser inolvidable.

Entradas generales a 27 euros en la web del Cartuja Center.

Dos conciertos en una noche

María Peláe, cantante malagueña.

El sábado 7 de diciembre, el Cartuja Center se convertirá en el epicentro de la música en directo con dos conciertos imperdibles. La noche arrancará a las 21:00 con Miguel Campello y su gira Noche y día, seguido por el vibrante espectáculo de María Peláe con su Al baño María Tour, que cerrará la velada.