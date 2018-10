Dos sevillanos son premiados en la VII Bienal Flamenca de la ONCE

La cantaora de El Viso del Alcor Vanessa González y el guitarrista de Bormujos David Campaña reciben este jueves en Granada los premios a los nuevos valores del flamenco de la VII Bienal Flamenca de la ONCE, que este año va a rendir homenaje al maestro Fosforito por su trayectoria artística. La ONCE premiará también en esta edición al guitarrista malagueño Sergio Molido, El Kuko, como artista revelación con discapacidad.

Vanessa González interpretará alegrías y granaínas acompañada a la guitarra por Fernando Rodríguez, de La Puebla de Cazalla. David Campaña tocará la farruca Punta y tacón de Sabicas y una soleá acompañado a la voz por Antonio Montes, de Albaida de Aljarafe.

Tras la entrega de premios a los nuevos valores, la ONCE rendirá homenaje a Antonio Fernández Díaz, Fosforito, uno de los máximos exponentes del cante jondo.

La gala de esta edición, que conducirá el periodista y flamencólogo Manuel Curao, se cerrará con la actuación de José Galán, precursor del flamenco inclusivo, Premio Solidarios ONCE 2016, que sumó un gran éxito de movilización como coreógrafo con el flashmob que abrió la pasada Bienal de Flamenco de Sevilla.

Vanessa González y David Campaña, dos promesas del flamenco

Vanessa González suma este reconocimiento a una larga lista de premios de su trayectoria artística entre los que destaca el primer premio del Concurso Nacional de Flamenco Curro Malena de Aguilar de la Frontera (Córdoba), el primer premio del Concurso Nacional Flamenco de Coria del Río (Sevilla), el de Jóvenes Flamencos Rafael Romero El Gallina de Andújar (Jaén), el de la Peña Cultural Juan Casillas de Cuevas de San Marcos (Málaga), todos ellos en 2016, o el primero también del Concurso de Cante Flamenco Peña Cultural Curro de Utrera o el de Morón de la Frontera, en Sevilla, el año pasado.

"Todos los premios son especiales y éste también, es un paso más, me hace una ilusión enorme", dijo tras conocer el fallo del jurado. Vanessa González señala a la figura de Antonio Mairena como su principal fuente de inspiración. "Por mi tierra, estoy muy pegaíta a Mairena y desde siempre me he criado escuchando a Antonio Mairena. Bebo mucho de su fuente, aunque escucho de todo un poco, me gusta sobre todo el cante antiguo, de raíz, no soy mucho de innovar".

David Campaña, 20 años, cursa 4º de grado profesional de guitarra flamenca en el Conservatorio Cristóbal Morales de Sevilla. Éste es el primer reconocimiento que suma a su experiencia artística. "Me ha sorprendido, no me lo esperaba, pero me hace mucha ilusión este premio", subraya.