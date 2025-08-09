Más de 5.500 sevillanos viajan gratis a la playa con un plan municipal

Participantes en uno de los viajes a la playa programados por el Ayuntamiento de Sevilla este verano.

Miles de sevillanos ya han podido cambiar el asfalto por la arena este verano gracias al programa de autobuses gratuitos a la playa impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla. Más de 5.500 personas han participado en esta iniciativa, que coordina los viajes desde los once distritos de la ciudad entre los meses de junio, julio y agosto, con un total de cien autobuses previstos.

El alcalde, José Luis Sanz, ha despedido en el Distrito San Pablo-Santa Justa a uno de los vehículos que transporta cada día a decenas de vecinos a distintos puntos de la costa andaluza. “Es una actividad que impulsa este gobierno municipal y que permite que vecinos de todos los barrios puedan disfrutar de un día de playa. Es un esfuerzo que se ve recompensado en la ilusión de quienes participan”, señaló el regidor durante el acto.

Con una inversión de cerca de 100.000 euros, los viajes están abiertos a cualquier vecino del municipio, que puede obtener información en las sedes de su distrito o a través del portal web municipal (www.sevilla.org). Las salidas, distribuidas por barrios, buscan facilitar el acceso al ocio estival a familias, personas mayores y vecinos que, de otro modo, no podrían desplazarse.

“Seguimos trabajando desde todas las áreas para mejorar la calidad de vida de los sevillanos y ofrecer una oferta de ocio completa, accesible y cercana en todos los barrios”, concluyó Sanz, destacando el carácter social y vertebrador del programa.