Planes divertidos e interesantes para este fin de semana en Sevilla

El segundo fin de semana de agosto la ciudad hispalense acogerá varias citas culturales y de ocio perfectas para disfrutar de la capital a pesar de las altas temperaturas. Conciertos al aire libre, sesiones de cine de verano o exposiciones son algunas de las actividades que se podrán hacer en Sevilla el fin de semana del 8 al 10 de agosto.

Noches en los Jardines del Alcázar

El viernes, 8 de agosto, los Jardines del Real Alcázar serán el escenario del concierto de Eternal Trío, un grupo formado por Claudia Gallardo (violín), Alberto García (viola) y Rosa G. Varela (violonchelo). Se trata de una agrupación joven andaluza dedicada a rescatar y reinterpretar la música clásica con un enfoque fresco y cercano. Unidos por su pasión común desde sus años de formación en el Conservatorio Superior de Sevilla “Manuel Castillo”, estos tres músicos han unido sus trayectorias para adaptar y ofrecer un repertorio centrado en las obras de Johann Sebastian Bach. Su propuesta consiste en trasladar composiciones originalmente pensadas para piano o grandes formaciones orquestales al formato íntimo y expresivo de un trío de cuerda frotada, lo que permite descubrir nuevas sonoridades y matices en la música eterna de Bach.

El espectáculo tendrá lugar a las 22:30 horas y el precio de la entrada es de 7 euros. El acceso a los jardines se hace por la Puerta de la Alcoba a partir de las 21:00 horas.

Visita guiada Calder y la naturaleza

Esta visita nace de la exposición Arte y Naturaleza que alberga durante estas semanas el espacio CaixaForum de Sevilla. En ella se podrán recorrer sus obras durante 20 minutos para acercarse aún más a ellas. En ella los educadores del espacio CaixaForum ofrecerán un comentario detallado de la obra de Alexander Calder, centrándose en las creaciones originales de este y otros artistas que se pueden encontrar en la muestra Arte y naturaleza. Se trata de una oportunidad única para conocer y visitar de manera libre una de las grandes exposiciones de esta temporada.

La visita se puede hacer los martes y los viernes, tanto a las 19:30 horas como a las 20:30 horas, hasta el próximo 29 de agosto. Se trata de una actividad incluida en el precio de la entrada general a las exposiciones.

Cine de verano Los pecadores

El patio de la Diputación de Sevilla, en su conocido ciclo de cine de verano, proyectará este viernes, 8 de agosto, el documental Los pecadores, una película dirigida y escrita por Ryan Coogler, con producción de Proximity Media y distribución de Warner Bros. Se trata de una producción estadounidense, rodada en formato Ultra Panavision e IMAX y con una duración de 137 minutos.

Ambientada en el Mississippi de los años 30, la trama narra el regreso de los gemelos Smoke y Stack Moore (Jordan) a su pueblo natal. Su idea de montar un club de blues para la comunidad negra se enfrenta a un mal sobrenatural: el Ku Klux Klan convertido en vampiros. El film combina elementos de terror, música, drama social y western, usando el blues como hilo conductor cultural y narrativo. La película se podrá ver a las 22:15 horas y el precio de la entrada es de 4,50 euros.

Visita en familia Formas que inspiran

El espacio CaixaForum ofrece esta visita en familia en la que se abordan la forma, el color, la textura o la materia a través del arte. A lo largo del siglo XX, los artistas han observado estas propiedades básicas de la naturaleza y las han plasmado en sus obras. Ya sea a través de la inspiración, la copia o la reproducción, han establecido un diálogo con la naturaleza desde todas las disciplinas.

En esta visita familiar descubriremos cómo la pintura, la escultura, la fotografía, el diseño y el arte más actual nos invitan a mirar de formas muy diversas el mundo natural y a reflexionar sobre la relación que establecemos. Las visitas se podrán hacer el sábado, 9 de agosto, a las 19:00 horas y el domingo, día 10, a las 12:30 horas. El precio de la actividad es de 4 euros.