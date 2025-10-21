Una sonrisa contra la caries

El Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla (CODS) se sumó el pasado 14 de octubre a la celebración del Día Mundial por un Futuro Libre de Caries (WCFFDay), una iniciativa impulsada por la Alianza por un Futuro Libre de Caries (ACFF) desde 2016 con el objetivo de aumentar la conciencia sobre la caries dental y fomentar la prevención a nivel global.

Durante la jornada, un centenar de alumnos sevillanos participaron en una actividad divulgativa organizada en una carpa instalada en la Plaza de la Encarnación, donde una odontopediatra colegiada ofreció pautas básicas sobre higiene bucodental y hábitos saludables. Los niños aprendieron la importancia de cepillarse los dientes al menos dos veces al día y de reducir el consumo de alimentos y bebidas azucaradas, dos pilares fundamentales para mantener una boca sana.

Según los datos del último Atlas de Salud Bucodental del Consejo de Dentistas de España, un tercio de los menores de seis años presenta caries, lo que equivale a unos 850.000 niños afectados y cerca de cuatro millones de dientes temporales dañados, de los cuales solo uno de cada cuatro recibe tratamiento adecuado. Una cifra que pone de manifiesto la necesidad de reforzar la educación y la prevención desde edades tempranas.

El CODS enmarcó esta acción dentro de su campaña informativa “10 razones para acudir al dentista de forma habitual”, con la que pretende concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de las revisiones periódicas para evitar tratamientos más complejos. A lo largo de la mañana, todas las personas que se acercaron al expositor del Colegio recibieron un kit de higiene bucodental y consejos personalizados sobre el cuidado diario, gracias a la colaboración de la empresa Dentaid.

La campaña, que se desarrollará durante los próximos meses, abordará de manera progresiva cada una de las diez razones que sustentan la importancia de acudir al dentista de forma regular: desde la prevención de la caries y las enfermedades de las encías hasta la detección precoz de patologías como el cáncer oral o la diabetes, pasando por la mejora de la salud general y del rendimiento deportivo.