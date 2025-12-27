Suspendidas las sesiones de 'Navigalia' de este sábado por las lluvias

Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la cancelación de las sesiones previstas para este sábado de Navigalia: Misión Regalo debido a la previsión de lluvias y tormentas en la capital hispalense.

Las condiciones meteorológicas adversas han obligado al Consistorio a anunciar la suspensión de los pases de esta tarde en sus redes sociales. Asimismo, ha informado de que "se devolverá el importe de las entradas de esta jornada".

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la probabilidad de precipitación alcanzará el 100 % durante la segunda mitad del día, con cielos cubiertos y tormentosos hasta las 0:00. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 16 grados, con una humedad relativa cercana al 90%.

Es la segunda ocasión que el Consistorio hispalense cancela Navigalia. Ya lo hico el pasado viernes 19 de diciembre por el aviso amarillo decretado entonces por las intensas lluvias.