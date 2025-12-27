La lluvia protagonizará el último fin de semana de 2025 en Sevilla

El último fin de semana de 2025 en Sevilla estará pasado por agua. Será el colofón a un año bastante húmedo con el que ha concluido un ciclo seco que puso en alerta a la provincia. Con los embalses llenos y el paraguas a mano en plenas fiestas navideñas, las precipitaciones continuarán este sábado y domingo, jornadas en las que el termómetro se mantendrá prácticamente invariable, con máximas de 16 y mínimas de cuatro grados.

Tras el paréntesis del día de Nochebuena, Navidad y este viernes, la lluvia volverá a hacer acto de presencia. El paraguas será necesario en este primer fin de semana de las vacaciones navideñas, inestabilidad meteorológica que afectará a los planes de muchas familias y, especialmente, a las actividades callejeras propias de estas fechas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé la llegada de un frente lluvioso a partir del mediodía de este sábado. Hasta entonces, el porcentaje de precipitación se mantendrá bajo, en un 35%. Desde las 12:00, dicho riesgo se elevará al 100% y no desaparecerá hasta la tarde del domingo. No se descarta en estas 24 horas la presencia de tormentas acompañadas de aparato eléctrico. Un tiempo bastante desapacible y que invita a quedarse en casa o, en el mejor caso, a evitar desplazamientos.

Heraldos y carteros reales

La situación no mejorará hasta el mediodía del domingo, cuando se abran claros y el porcentaje de lluvia se quede en el 50%. Un pequeño alivio que permitirá, al menos, aprovechar las últimas hora de esta jornada de descanso. Dicha inestabilidad afecta de lleno a las múltiples actividades previstas para estas fechas en la vía pública, como heraldos y carteros reales o comitivas que se ponen en la calle para fines benéficos. Sin olvidar el ciclo navideño programado por el Ayuntamiento, como Navigalia en el Muelle de la Sal.

La predicción mejora de cara a los últimos días de 2025. El lunes será un día soleado, mientras que en las restantes jornadas la probabilidad de lluvia no superará el 35%. El día de Nochevieja estará protagonizado por cielos nubosos. En principio, los sevillanos podrán salir a la calle a comerse las uvas sin tener que usar el paraguas. El día 1, con el que se estrenará 2026, también estará soleado.

La mejoría de los embalses

Será el arranque de un nuevo año que deja atrás un ejercicio bastante húmedo, con el que se ha puesto fin al periodo de sequía sufrido hasta finales de 2024. Actualmente, los seis embalses que abastecen de agua a Sevilla están al 88,6% de su capacidad, cifra más que óptima. Hace un año, tal porcentaje era del 62,05%, después de un otoño que resultó muy lluvioso y que alejó la alerta por falta de precipitaciones. No en vano, el 1 de octubre de ese ejercicio -cuando comienza el año hidrológico- el sistema de abastecimiento se encontraba al 51,40%, prácticamente a la mitad. En estos 15 meses la cantidad de agua embalsada se ha incrementado en 238,53 hectómetros cúbicos, cantidad muy por encima de la de años pasados.

Los embalses que en 2025 más reservas han ganado han sido los que se sitúan en la sierra de Huelva, como el de Aracena, que ha pasado del 33% al 85,7% de agua en 12 meses; y el de Zufre, del 45,90% al 89%. Se trata de los incrementos más destacables, sin olvidar los de la Minilla (del 69,90% al 87,2%), Cala (del 41,90% al 64,5%) y Melonares (del 94,30% al 96,5%). Este último embalse (el último en incorporarse al sistema de abastecimiento) se ha convertido en el gran reservorio de agua para los sevillanos.

Agua para un lustro

Con tales cifras, hay agua garantizada para el suministro humano en los cinco próximos años. No obstante, desde las administraciones públicas se insiste en el uso responsable de este bien limitado, pues a un ciclo húmedo le sigue otro seco, cada vez más prolongado por la incidencia del cambio climático.

La lluvia, por otro lado, también ha protagonizado titulares nefastos en este 2025, como las incidencias registradas a finales del pasado octubre con las fuertes precipitaciones que colapsaron la capital andaluza.