Mucho teatro para que los niños disfruten del puente de la Inmaculada.

Ha llegado el frío pero también el puente de la Inmaculada, cuatro días festivos para que los niños disfruten de su tiempo libre. En Sevilla capital y provincia se representarán varias obras teatrales para toda la familia del 4 al 8 de diciembre:

Teatro y Escuela en el Alameda

El Teatro Alameda continúa ofreciendo lo mejor de las artes escénicas al público familiar a través del ciclo El Teatro y la Escuela, cuya programación trimestral llega a su fin el próximo día 13, después de una semana dedicada al circo de la mano de los espectáculos Esencial y Déjà Vu, que serán los últimos que subirán a su escenario antes de las fiestas navideñas.A partir del domingo 6 y hasta el martes 8, la compañía Vaivén, Premio Nacional de Circo 2016, pone en escena Esencial, la aventura de cinco personajes en la que la decisión vital será tomar el camino más simple. Una puesta en escena inspirada en el Arco Iris Waldorf, un juguete compuesto por pilares y arcos que propicia una espectacular escenografía idónea para crear un ambiente mágico donde se pasa de la simetría al caos y del caos a la armonía en segundos. Una arquitectura cambiante que se reinventa, como el propio ser humano hace en la búsqueda de su progreso. Las representaciones familiares tendrán lugar en horario de tarde, a las 16:30 los días 6 y 7; y a las 12:30 el martes 8.Ya el día 12 tomará el testigo la compañía catalana Manolo Alcántara, que regresa a Sevilla cinco años después de su última visita. Y lo hace con Déjà Vu, un espectáculo visual, sugerente y arriesgado, sin texto y con música en directo, que nos habla de la distancia que hay entre una persona y sus sueños, de lo que es y de lo que le gustaría ser. Podrá verse el día 12 a las 16:30 y el día 13 en una doble sesión: a las 12:30 y a las 16:30.

No obstante, la programación del Teatro Alameda arranca esta semana con la obra ¡Crece!, de Maluka Peka, que ofrecerá funciones familiares los días 4 (17:00) y 5 de diciembre (11:30, 13:00 y 17:00). La compañía sevillana Maluka Peka plantea en este espectáculo una reflexión sobre la conexión que une todos los procesos vitales y que nos vincula a ellos como un hilo que nos entrelaza inevitablemente.

Las lecciones de Merlín

Higuitus Figitus… Son las mágicas palabras que Merlín utiliza para realizar sus encantamientos y a través de ellos enseñar al joven Arturo para que en el futuro se convierta en un sabio y justo rey.A través de las lecciones de Merlín, al tiempo que Arturo, el público infantil recibe lecciones sobre la importancia de estudiar y aprender; de igualdad, tolerancia y relaciones interpersonales positivas, así como también a controlar sus emociones.Continuando con su línea de teatro educativo, Farandulario recurre a la magia y diversos recursos técnicos para poner en escena esta versión de la leyenda más famosa de la historia. Farandulario Teatro comienza su andadura en 2009 con la preparación de su primer espectáculo. Desde entonces ha realizado varias giras nacionales, participado en festivales internacionales y recibido diversos premios nacionales de teatro.Pensada para el público infantil y familiar (desde los 3 años de edad), Las lecciones de Merlín trabaja con los niños valores educativos como la importancia de estudiar y aprender; de igualdad, tolerancia y relaciones interpersonales positivas, así como también a controlar sus emociones. Sala Cero, sábado, 5 de diciembre y domingo 6, a las 12:00.

Teatro adolescente sobre el acoso en Morón

Es la noche de San Juan. El instituto ha acabado por fin y Koke, Fer, Aída y Dami van a celebrar el comienzo del verano. Son adolescentes y hoy les toca disfrutar. Pero para ellos hoy será una noche diferente. Su “juego” está a punto de acabar.

“Hace dos años leí en prensa una noticia relacionada con el suicidio de una adolescente murciana llamada Lucía. Tenía 14 años. Decidió dejar de vivir mientras su madre dormía la siesta. Dos años sufriendo acoso escolar y Lucía dijo basta. Ellos habían ganado. En su nota de despedida hubo una frase que me impactó: “Ahora todo es oscuridad”. Desde aquel día Lucía no se borraba de mi mente y con ella algunas preguntas”, explica el autor de la obra, Chico García. De las respuestas “que nunca hallé nació Broken Play. Más de dos años de escritura y reescritura, de datos, cifras y casos de acoso escolar me han llevado a escribir y dirigir Broken Play, un espectáculo teatral creado por y para ellos, los adolescentes”. Desde la música hasta el lenguaje todo contribuye a reflejar el universo adolescente, su universo, en el que conviven diariamente y del que a veces los adultos, ni siquiera somos conscientes de sus luces y sombras.

En Broken Play el acoso escolar y el ciberbullyng hilvanan la trama principal, pero también el amor, la familia, el futuro, los estudios, el sexo, los sueños, las drogas… y sobre todo la búsqueda de un lugar en el mundo conforman los ejes temáticos de la obra. Reserva tu entrada en el Teatro Oriente de Morón para el 19 de diciembre.