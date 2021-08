Cinco trucos para eliminar el pelo de los gatos

Vivir con un gato es divertido, incluso llegan a ser una gran compañía a pesar de su fama de ariscos. Lo que ningún amante de los felinos soporta es encontrarse pelos de su mascota por todos lados. Con motivo del Día Internacional del Gato, que se celebra el 8 de agosto, Mr Jeff, start up española de franquicias internacionales de lavandería, da estos trucos de limpieza infalibles para quitar los pelos de minino de todo lo que tenga un mínimo de tela en la casas de sus familias. No sólo por higiene, si no también para evitar las posibles alergias.

Bayetas de microfibra

Las bayetas de microfibra son imprescindibles para eliminar los pelos del gato, puesto que consigue atraparlos de forma efectiva gracias a sus propiedades antiestáticas y absorbentes. Una vez pasada la bayeta por la prenda o superficie, hay que limpiarla con agua y jabón para no estropearla.

Rollos de cinta adhesiva

Otro clásico de las casas con mininos son los rollos de cinta adhesiva son muy efectivos y fáciles de usar. Solo hace falta coger el rollo de cinta, desenvolverlo y pegar la parte adhesiva en las zonas en las que se hayan acumulado los pelos.

Suavizante

Un truco que además de limpiar deja buen olor en la casa es utilizar suavizante de ropa diluido en agua en un paño humedecido y pasarlo por las zonas con pelos Los compuestos de esta mezcla harán que las fibras de los pelos se ablanden y se desprendan fácilmente.

Guantes de látex

Los típicos guantes de látex como los que se usan para fregar la vajilla son muy útiles para retirar los pelos gatunos de las superficies. Basta con mojarlos en agua y pasar las manos por las zonas donde estén los pelos, quedándose completamente pegados.

Secador de aire frío

Otro aliado para que dejen de aparecer pelos de gato por la casas puede ser aplicar aire frío de manera directa a la zona en cuestión. Eso sí, después se debe pasar la aspiradora para eliminar los pelos de la mascota, ya que al despegarse con el aire frío saldrán volando hacia el suelo.

¿Cómo limpiamos su cama y juguetes?

En primer lugar, es importante separar sus prendas de la ropa de los humanos a la hora de lavarlas. También es aconsejable no utilizar los mismos utensilios (barreños, pastilla de jabón o lavadora) al hacerlo y consultar la etiqueta de recomendación del fabricante para ver qué método de lavado conviene elegir. Además, hay que procurar retirar la mayor cantidad de pelos acumulados en ellas antes de lavar estas prendas con la ayuda de los trucos anteriores.

Por último, es necesario asegurarse de que los productos que se elijan a la hora de lavar estas prendas no sean dañinos para su salud. Si bien es cierto que se puede utilizar el mismo detergente y suavizante, lo mejor es buscar algún tipo de producto especializado para el lavado de textiles de mascotas.