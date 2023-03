Las impresionantes uñas cofrades que ha hecho una sevillana y arrasan en redes

Llega la Semana Santa a Sevilla y para muchos es una de las fechas más esperadas del año, una semana donde la emoción está a flor de piel y fluyen los sentimientos fácilmente. Los más cofrades no dudan en expresar la devoción que sienten por una cofradía en cualquier manifestación artística posible y la manicura es una manera poco tradicional de hacerlo pero se ha ido haciendo un hueco entre la población.

La manicurista sevillana Alba Domínguez ha sido la artista que ha conseguido plasmar en unas uñas XXL la imagen de las dos Esperanzas de Sevilla, la Esperanza de Triana y la Esperanza Macarena. Una auténtica obra de arte que ha conseguido realizando varias técnicas como el encapsulado y el dibujo a mano alzada.

En la mano derecha se puede apreciar con claridad que la artista ha elaborado a mano alzada un nazareno con túnica morada y el símbolo de ancla, propio de la hermandad trianera, también aparecen la imagen de la Esperanza de Triana y el Cristo de las Tres Caídas y por último, en es mano, combina un ancla y una medallita de la cara del Cristo.

En la mano izquierda, se ve a otro nazareno ataviado con la túnica de la Esperanza Macarena y también ha querido plasmar la imagen de la Virgen y del Cristo de la Sentencia con dos estampitas encapsuladas. Para terminar con la cofradía macarena, Alba Domínguez plasmó en las uñas el escudo de la hermandad.

El vídeo de estas uñas imposibles, por su largo, se ha vuelto viral en redes sociales, TikTok ha sido el encargado de proporcionarle una gran visibilidad ya que la publicación de la artista sevillana ha conseguido ser vista por más de 170 mil personas, de las cuales más de seis mil han dejado un like y casi 250 han comentado el post.

Algunos de los usuarios que han comentado la publicación afirman que no son uñas para llevar a diario o que el diseño no les gusta demasiado, pero a pesar de la diferencia de gustos aprecian y valoran el trabajo que ha realizada en estas uñas la sevillana Alba Domínguez. Palabras que sin duda, la manicurista ha agradecido sin dudarlo.

Está claro que este diseño cofrade no puede gustar a todo el mundo pero sí que hay que reconocer que a pesar de que la temática no sea la que elegirían la mayoría, la propietaria de las uñas lleva una manicura de lo más original y que rinde culto a una de sus grandes pasiones. Alba Domínguez no solo hace diseño cofrades, su perfil de Instagram se puede ver que su trabajo va más allá.

Desde hace unos cuantos años ya, lucir una manicura impecable es posible gracias al trabajo de tantas profesionales que se dedican al cuidado de las uñas, en Sevilla, como en cada ciudad, hay numerosos lugares donde quienes quieran llevar unas uñas perfectas para cada ocasión.