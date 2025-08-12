Un verano urbano y ‘slow’ lejos de la masificación en Vincci Molviedro

Mientras muchos huyen del calor en busca del mar, otros descubren que las ciudades vacías en verano pueden ser el mejor refugio. Así lo propone Vincci Molviedro, el hotel de la cadena Vincci Hoteles ubicado en pleno corazón de Sevilla, que invita a reconectar con la ciudad desde una perspectiva más serena, auténtica y confortable.

Situado en la histórica Plaza de Molviedro, a pocos pasos de la Catedral y la Maestranza, el hotel ocupa cuatro edificios integrados en el conjunto histórico de la ciudad. Su patio andaluz, con fuentes, azulejos y vegetación, actúa como oasis de frescor y belleza. Desde la terraza con minipiscina y solárium, los huéspedes pueden contemplar el atardecer sevillano mientras disfrutan de un cóctel o tapas tradicionales.

Sus 88 habitaciones y suites están diseñadas para el descanso, muchas de ellas con terraza privada y vistas al casco histórico. La experiencia gastronómica gira en torno a La Despensa de Molviedro, un restaurante que fusiona la cocina sevillana más auténtica con toques de autor, en un entorno íntimo y acogedor que refleja el alma de la ciudad.

Con este concepto de escapada urbana, Vincci Molviedro se convierte en una alternativa sofisticada y relajada para quienes prefieren disfrutar de Sevilla cuando se queda en calma, sin prisas, sin colas y con todo el encanto a flor de piel.

Más allá de Sevilla, Vincci Hoteles ofrece esta misma filosofía slow en otros destinos urbanos como Granada, con el patio nazarí de Vincci Albayzín; Valladolid, donde destaca el spa privado del Vincci Frontaura; Madrid, con la puesta en escena artística del Vincci Soho en el Barrio de Las Letras; y Salamanca, donde el Vincci Ciudad de Salamanca rinde homenaje a la elegancia castellana.

Cada uno con su encanto, Vincci Albayzín es un refugio de inspiración andalusí con un patio interior decorado con columnas de mármol, azulejos y fuentes, que evocan la tradición nazarí y actúa como espacio de luz y descanso para huéspedes y visitantes; Vincci Frontaura ofrece el equilibrio perfecto entre la funcionalidad de un hotel urbano y la experiencia de descanso que define a Vincci Hoteles; el hotel Vincci Soho emerge como un oasis secreto diseñado por Alejandra Pombo, quien se inspiró en la ebullición artística del barrio; y Vincci Ciudad de Salamanca ofrece la oportunidad de sumergirse en la historia y el encanto de una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad.

Varias opciones para vivir un verano distinto, sin aglomeraciones, para redescubrir el placer de viajar con calma.