Vuelve In The Park a Sevilla el 1 de marzo

Una de las ediciones anteriores de In The Park.

La 17 edición de In The Park llega a Sevilla el próximo 1 de marzo al Parque del Alamillo con la colaboración de Cervezas Victoria. Una jornada cultural cargada de expresiones artísticas donde destaca la gran feria de arte acompañada de una selección de talleres, actividades, gastronomía y la mejor música.

Tras un intenso 2024, en el que InthePark ha congregado a más de 20.000 personas durante sus 6 eventos del pasado año, esta feria de arte se reúne de nuevo para exponer una gran muestra desde toda Andalucía el próximo sábado 1 de marzo, en horario de 11:00 a 21:00 y en su lugar habitual, la zona del hórreo del Parque del Alamillo.

El programa de actividades será para todos los públicos. Comenzará con yoga gratis por C.Yoguini, una instalación permanente por el Museo de las Ilusiones, espectáculos circenses, tattoos temporales, pintacaras y la animación infantil de Cruz Roja Juventud.

Sonorizando el evento habrá una cuidada línea de Dj´s y músicos de la escena jazz. El Alamillo acogrerá la actuación de una de las figuras más en forma de la escena de club de la capital, Yahaira, quien ha puesto a bailar a festivales como Primavera Sound, BBK Live o FIB. La acompañará el vasco Divorce from New York, productor muy en forma que nos trae una rica red de ritmos rotos y sincopados con sonidos edificantes. También amenizarán la jornada COM Trío, unión de artistas de ASSEJAZZ quienes (de)construyen su música desde 2017 para ofrecer un directo vibrante. Abriendo esta edición tendremos el debut en nuestra cabina de la artista israelita Naya Bingui, quién ya participó anteriormente en nuestro evento con un performance de danza.

A este gran combo musical se unirán Nicson, Alf y Dj Afterall, figuras familiares en el evento que destilan sonido In The Park a raudales. Pero esto no acabará en el parque, tras la finalización a las 21:00, el evento no tardará en pasar a su formato club, arrancando a las 00:30 en Sala La2. Las entradas están a la venta en el perfil de redes sociales y Linktree.