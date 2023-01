El peligro de los mensajes de Whatsapp y la necesidad de la educación emocional digital

Las redes sociales y el whatsapp son el modo de comunicación que más utilizan los jóvenes y los no tan jóvenes, pero viene sin libros de instrucciones sobre todo en la parte emocional. Me conformo con verte en línea es una obra donde Chari Sánchez advierte sobre cómo los mensajes en redes pueden ser "la punta del iceberg" de la violencia de género.

Todo empezó con una experiencia personal de la periodista y escritora. "Nos lanzan a comunicarnos a través de mensajes de móvil o por las redes, pero no nos dan un manual", explica. "Después de esa experiencia negativa, me fui a la playa y allí empecé a darle forma a todo lo que me había pasado", afirma.

Y, sobre todo, después de estudiar el tema y compartirlo con amigas nos dimos cuenta de la relación tan estrecha que hay entre parejas tóxicas y whatsapp. El libro es un acto de responsabilidad de Chari Sánchez y está editado por ella con la ayuda de su familia. "Es necesario batallar por la educación emocional digital para entre otras cosas, para combatir la violencia de género. El control por parte de la pareja para saber si estás en línea, con quién estás o qué llevas puesto es uno de los indicadores de violencia machista. Por eso es fundamental que las mujeres, sobre todo las más jóvenes, sepan responder ante este tipo de situaciones".

Con esta obra, la periodista ha tenido oportunidad de dar charlas en centros educativos porque el libro le dio visibilidad. "Desgraciadamente ahora con las últimas noticias de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas vuelve a estar de actualidad", explica Sánchez. "La generación Z está todo el día en redes y no hay ojos morados, pero sí maltrato", afirma.

En Navidad, la periodista recibió un email de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, para darle la enhorabuena y agradecerle su trabajo. Se le reconocía en la comunicación que no hay muchos trabajos donde se ahonden en la educación emocional digital, y que lo tendrían en cuenta a partir de ahora. "He luchado tanto sola, que ver que después de tantos años se reconozca mi trabajo, me hizo pensar que igual no estaba todo perdido para el proyecto. Y justo comenzamos el año con estas tristes noticias de nuevos asesinatos. Hay que actuar ya. Ni golpes que duelan, ni mensajes que hieran” .

"Las víctimas cada vez son mas jóvenes, y a esa edad viven apegados a las redes y a la tecnología, por este motivo hay que tomar conciencia de que un mal uso del mundo digital puede acabar, a veces, en tragedia", afirma.

La periodista realizó en 2016 la primera investigación sobre los efectos psicológicos de la aplicación WhatsApp. Fue entonces cuando nació Me conformo con verte en línea, una guía desenfadada y divertida donde explicaba todas las situaciones cotidianas que suceden a diario, emocionalmente hablando, y tienen su reflejo en las redes.

"Mi objetivo era que se tomara conciencia de lo que nos puede provocar en nuestro interior un simple mensaje. Cuando un WhatsApp te produce ansiedad, llanto o ira es un síntoma. Te está alertando de que algo no va bien", advierte.

A Chari Sánchez algunos la llaman la coach del Whatsap y durante mucho tiempo impartiócharlas educativas en colegios, institutos, organizaciones, etc. Allí conectaba con los jóvenes porque contaba su experiencia personal. En 2017 obtuvo el reconocimiento del premio Menina contra la Violencia de Género por el libro y por la campaña Golpes en línea.

"Siempre he sido muy visionaria con este tema porque, además de haber hecho una investigación, he sido víctima de mi propio objeto de estudio. Lo he vivido en primera persona y sé lo que puede provocar la falta de educación emocional digital. Me apasionaba mi proyecto educativo pero tuve que pausarlo por falta de apoyo económico. Todas las iniciativas que realicé contra la violencia de género en línea, salían de mi bolsillo. Quizás hace algunos años fuera pronto para que mi proyecto llegara lejos y los organismos se preocuparan de estos temas. Ahora, que a todos nos suena y conocemos los peligros y el acoso en redes, puede que sea el momento de luchar y alertar a los jóvenes a que aprendan a identificar situaciones sentimentales en línea que puedan ser tóxicas y peligrosas. Sigo pensando después de tantos años de investigación que un insulto, una amenaza y un control comienza a través del teléfono móvil".

Porque una de las cosas de las que está convencida por su experiencia es que pocas jóvenes con 15 o 16 años van a levantar el teléfono para marcar el 016 y denunciar un maltrato "porque esa generación se comunica de otra manera". Además, reclama que las campañas de concienciación deben pasar por enseñar a los usuarios de redes sociales a identificar mensajes de malos tratos. "Hay que recordarles que las fotos comprometidas que se mandan dentro de una relación de pareja, se quedan en la galería del teléfono y eso puede llevar a futuros chantajes. Es necesario, pro ejemplo, hacer que entiendan que deben evitar la intimidad en línea".