Las zapatillas de WalkinPitas que solo pesan 150 gramos

Las zapatillas WP150 de WalkinPitas prometen ser una de las revoluciones de la nueva temporada. Realizadas con suela de goma eva termoconformada y una plantilla interior Comfort Insole -extra gruesa, extraíble, transpirable y antihumedad-, que las dota de una comodidad extraordinaria, se encuentran disponibles en múltiples colores y estilos.

La marca urbana incorpora al mercado una colección que cuenta con tan solo 150 gramos de peso, para que al llevarlas sea como no llevar nada. Se encuentran fabricadas en 100 % algodón y su diseño cuenta con un efecto desgastado que cumple con las últimas tendencias del sector. Están enfocadas para un público masculino, pero WalkinPitas pero también dispone de zapatos para todos los públicos. Dentro de esta nueva colección destacan los modelos WP150 Wallabi Washed, WP150 Wallabi Rustic, WP150 Wallabi Linen, WP150 Wallabi Fly, WP150 Wallabi Flag, WP150 Wallabi Knitted, WP150 Slip On Washed, WP150 Slip On Fly Washed, WP150 Náutico Washed. Este último se encuentra disponible en hasta 9 colores diferentes y es un náutico tan ligero que podrá acompañarte en cualquier ocasión combinando comodidad y diseño.

La popular marca española sigue destacando por su versatilidad y por ser un complemento ideal para toda la familia. Ya se encuentra presente en mercados tan importantes como Portugal, Italia, Reino Unido, Grecia y Chipre.