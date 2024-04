Zonas de Sevilla para salir según el tipo de plan que te apetezca

Si por algo es especialmente conocida Sevilla es, además de por su historia, por la vida que se hace en sus calles a cualquier hora del día. Y es que la ciudad cuenta con múltiples zonas y planes para todos los públicos y gustos, desde salir por la noche a bailar hasta ir a tomar unas tapas al mediodía o disfrutar de una copa por la tarde en una terraza. Aquí te ofrecemos una ristra de lugares a los que puedes ir en la capital según el tipo de plan que te apetezca.

Cervezas al mediodía

Si hay un sitio por antonomasia para ir a tomar una cerveza en una terraza, este es la Plaza del Salvador. Sus veladores con algunas mesas altas en las que puedes estar de pie, o aquellos que están adaptados para estar más cómodos con mesas bajas y sillas son el lugar perfecto para hacer este tipo de plan. Junto a este espacio también se encuentran la Plaza de la Alfalfa y, algo más lejos, el mercado de la calle Feria, que invita a tomar unas tapas en la calle.

Aunque el ritmo de vida de la ciudad y el tipo de ocio que hacen los sevillanos y sevillanas da lugar a que sea casi imposible no encontrar una terraza en cualquier barrio de la capital para hacer este tipo de planes.

Tomar unos vinos

Al igual que sucede con las cervezas al mediodía, Sevilla cuenta con multitud de espacios para disfrutar de unos vinos, especialmente de noche.

Uno de los lugares en la capital más famosos para esto se encuentra en la zona del Arenal. Junto al Arco del Postigo del Aceite es posible encontrar varias tabernas para tomar vinos caseros y, si se tercia, disfrutar de un buen cante flamenco, ya que a veces hay quienes se arrancan a cantar de manera improvisada en estos locales.

Discotecas con música latina y comercial

Tanto en la Alameda de Hércules como en la zona del Paseo Colón hay algunos locales y discotecas en los que se escucha esta música y en los que se puede bailar. También es posible salir en la zona de Isla Mágica, donde se encuentra una de las discotecas más famosas de la ciudad. Durante el verano también es posible hacerlo en algunas terrazas de la Avenida de la Palmera.

Salas con música electrónica

Sevilla no es una ciudad en la que la música electrónica tenga mucha fama pero para quienes quieran disfrutar de este tipo de fiestas, debe saber que en ocasiones la Sala Pandora o la Sala Cosmos tienen sesiones de algunos de los géneros de la electrónica como techno, break beat o Drum and Bass. Sin embargo es aconsejable mirar la programación de estos establecimientos ya que sus fiestas suelen cambiar y no siempre albergan este tipo de fiestas.

Terrazas para la tarde y la noche

Sin duda, para los amantes de una copa o un cocktail por la tarde y la noche disfrutando de una buena terraza, la zona perfecta para ello es el Paseo Colón. Tanto en sus terrazas junto a la carretera como en las que están en el muelle de Nueva York es posible disfrutar de este plan con unas vistas privilegiadas.

También hay algunas terrazas en la zona del centro, junto a la catedral, pero estas están más frecuentadas por turistas que por autóctonos.